Имя лучшего водителя такси назвали в Белгородской области

Победитель Артём Ковалёв отправится на всероссийский этап конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. В случае победы белгородец может получить 150 тысяч рублей и легковой автомобиль. За второе и третье места предусмотрены денежные призы — 100 тысяч и 50 тысяч рублей.