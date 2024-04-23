Имя лучшего водителя такси назвали в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В Белгородской области прошёл конкурс на звание лучшего водителя такси. Для победы таксистам нужно было показать знания ПДД, истории Белгородской области и плавность вождения со стаканом воды на крыше авто.
По итогам конкурса Артём Ковалёв занял первое место. Серебро взял Алексей Шашков, а бронзу — Василий Водяницкий. Мужчины разделили между собой 30 тысяч рублей от организаторов.
Победитель Артём Ковалёв отправится на всероссийский этап конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. В случае победы белгородец может получить 150 тысяч рублей и легковой автомобиль. За второе и третье места предусмотрены денежные призы — 100 тысяч и 50 тысяч рублей.