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Такси

Имя лучшего водителя такси назвали в Белгородской области

23 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI
Такси

В Белгородской области провели конкурс среди таксистов

Первое место занял Артём Ковалёв. Он поборется за главный приз в финале — 150 тысяч рублей и легковой автомобиль, сообщает минтранс Белгородской области.
Сюжет
Конкурс

В Белгородской области прошёл конкурс на звание лучшего водителя такси. Для победы таксистам нужно было показать знания ПДД, истории Белгородской области и плавность вождения со стаканом воды на крыше авто.

По итогам конкурса Артём Ковалёв занял первое место. Серебро взял Алексей Шашков, а бронзу — Василий Водяницкий. Мужчины разделили между собой 30 тысяч рублей от организаторов.

Победитель Артём Ковалёв отправится на всероссийский этап конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. В случае победы белгородец может получить 150 тысяч рублей и легковой автомобиль. За второе и третье места предусмотрены денежные призы — 100 тысяч и 50 тысяч рублей.

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