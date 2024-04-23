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Самолёт

«Ещё один русский»: почему турецкие авиалинии отказывают россиянам в перелётах?

23 апреля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Самолёт

Turkish Airlines отказала россиянину в перелёте в Мексику

Россияне не могут попасть в Латинскую Америку: всё дело в турецкой авиакомпании, которая разворачивает их прямо у входа в самолёт. В чём причина такого поведения и почему россиянам лучше воздержаться от поездок через Turkish Airlines — в материале Бел.Ру.
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Туризм

С чего всё началось?

Пару дней назад в интернете распространилась история жителя Санкт-Петербурга, который приобрёл билеты на концерт Мадонны в Мексике. Он доехал до Турции, но пересесть не смог: на борт самолёта сотрудники Turkish Airlines его не пустили. Оказалось, что со схожей ситуацией столкнулись ещё десятки россиян.

Петербуржец рассказал, что у гейта его развернули и отправили к стойке со словами: «А, ещё один русский». После этого его посадочный талон перечеркнули и сообщили, что тот никуда не полетит. Стоимость билета на самолёт россиянину никто не компенсировал, оплаченные брони в отелях и стоимость на концерт — тоже. В общей сумме он потерял 430 тыс. рублей.

Другой россиянин рассказал, что пассажиров изначально выстроили в два ряда: в одном находились американцы, в другом — русские, азиаты и другие. Всех жителей России, следующих в Латинскую Америку, разворачивали, а внятных причин отказа никто не сообщал. Предполагается, что на борт пускали только тех россиян, у кого есть билеты в обратную сторону и минимум багажа, однако и такие жители сталкивались с отказом.

Были и такие случаи, когда беременные россиянки приезжали в Аргентину рожать, но их разворачивали.

Оказалось, что впервые с такой проблемой россияне столкнулись в марте этого года — на тот момент «пострадавших» насчитывалось около 50 человек, а на сегодняшний день — примерно 1300.

В чём причина отказов?

Россияне, которых не пустили на самолёты в Турции, уже планируют подавать коллективную жалобу на перевозчика. В самой компании Turkish Airlines объяснили, что не пустили россиян на борт из-за якобы ненадлежащих документов. При этом в других авиакомпаниях такой проблемы ни у кого не наблюдалось.

На деле же причиной такого решения Turkish Airlines может быть желание избежать обратной депортации тех, кто попробует незаконно проникнуть в США через Латинскую Америку. С начала специальной военной операции такие случаи участились: некоторые россияне пытались пересечь американскую границу, чтобы сдаться США и получить убежище.

Жителям, не выполнивших соответствующие требования, отказывают в перелёте в Латинскую Америку.Жителям, не выполнивших соответствующие требования, отказывают в перелёте в Латинскую Америку.
Жителям, не выполнивших соответствующие требования, отказывают в перелёте в Латинскую Америку.
Фото: Изображение Midjourney

Реакция посольства России

Генконсульство России в Стамбуле посоветовало жителям воздержаться от перелётов с авиакомпанией Turkish Airlines. В ведомстве отметили, что возникшая проблема достаточно серьёзная, поэтому обратились за разъяснениями в МИД Турции, но ответа пока не получили.

Выяснилось, что россиянам действительно отказывают из-за жёстких требований, в числе которых билет в обратную сторону, подтверждённая бронь в гостинице и другое. Однако на официальном сайте авиакомпании эти требования были опубликованы только на английском и турецком языках — такой же информации на русском не оказалось.

Как всё-таки попасть в Латинскую Америку?

Дипмиссия опубликовала на сайте рекомендации для россиян, чьи права ущемляются в турецких аэропортах: в них перечислены те необходимые вещи, которые должны обеспечить пассажирам перелёт из Турции в Латинскую Америку.

В «правила въезда» входят:

  • билет на самолёт в обе стороны: например, из Москвы в Стамбул и обратно;
  • наличие брони в гостинице;
  • отсутствие различий между датам прибытия в аэропорт страны Латинской Америки и бронью в гостинице;
  • транзитный перелёт внутри Латинской Америки в течение не более 24 часов;
  • наличие ручной клади и багажа;
  • наличие соответствующих документов, кто едет в страны по работе или учёбе;
  • чёткие ответы на вопросы касательно целей поездки;
  • подтверждение у авиакомпании от страны следования.

Отказать в перелёте могут, если увидят у россиян хотя бы одно нарушение указанных требований.

Что делать, если в перелёте всё равно отказали?

В случае если Turkish Airlines всё равно откажут россиянам в перелёте, Генконсульство России в Стамбуле рекомендует незамедлительно связаться с ними и сообщить о случившемся. Также следует направить письменный запрос в авиакомпанию, снять на видео произошедшее и подать судебный иск.

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#Александра Склярова#Общество#Туризм#Турция#Турция россия#Авиалинии
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