«Ещё один русский»: почему турецкие авиалинии отказывают россиянам в перелётах?

Другой россиянин рассказал, что пассажиров изначально выстроили в два ряда: в одном находились американцы, в другом — русские, азиаты и другие. Всех жителей России, следующих в Латинскую Америку, разворачивали, а внятных причин отказа никто не сообщал. Предполагается, что на борт пускали только тех россиян, у кого есть билеты в обратную сторону и минимум багажа, однако и такие жители сталкивались с отказом.