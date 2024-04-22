Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» на Первом не смогли ответить на вопрос белгородки

Загадку предстояло разгадать игрокам команды Дениса Элькиса в десятом раунде, когда счёт был 4:5. Белгородка задала вопрос о явлении белых ночей в литературе. Но даже после двухминутного обсуждения правильной версии участникам так и не удалось найти.