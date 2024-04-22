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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Белгородка выиграла у знатоков ЧГК

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» на Первом не смогли ответить на вопрос белгородки

22 апреля 2024, 08:12
Фото: скриншот трансляции 1tv.ru
Белгородка выиграла у знатоков ЧГК

Белгородка обыграла знатоков клуба «Что? Где? Когда?»

Девушка задала вопрос о литературном сравнении явления белых ночей. Участники клуба не смогли дать правильный ответ. В итоге белгородка выиграла 300 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Вопрос белгородской студентки Екатерины Савченко прозвучал в ТВ-передаче «Что? Где? Когда?». Произошло это во время прямого эфира 21 апреля.

Загадку предстояло разгадать игрокам команды Дениса Элькиса в десятом раунде, когда счёт был 4:5. Белгородка задала вопрос о явлении белых ночей в литературе. Но даже после двухминутного обсуждения правильной версии участникам так и не удалось найти.

Вопрос, заданный девушкой, был признан лучшим по итогам игры. В результате Екатерина получила 300 тысяч рублей.

Это не первый раз, когда белгородцы задают сложные вопросы знатокам клуба. В 2021 году Алексей Тельной загадал знатокам армянскую загадку: «Конь ускакал — седло осталось. Что это?». Участники на вопрос не ответили и мужчина выиграл 70 тыс. рублей.

Также ранее отличилась жительница посёлка Ровеньки. Знатоки должны были угадать, что спрятано в чёрном ящике — «то, что французский путешественник Маркиз де Кюстин сравнил с крепостной стеной из богато разукрашенной ткани». Команда ответила, что это веер, но правильным ответом был кокошник. Белгородка выиграла 50 тыс. рублей.

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