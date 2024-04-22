Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» на Первом не смогли ответить на вопрос белгородки

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Вопрос белгородской студентки Екатерины Савченко прозвучал в ТВ-передаче «Что? Где? Когда?». Произошло это во время прямого эфира 21 апреля.
Загадку предстояло разгадать игрокам команды Дениса Элькиса в десятом раунде, когда счёт был 4:5. Белгородка задала вопрос о явлении белых ночей в литературе. Но даже после двухминутного обсуждения правильной версии участникам так и не удалось найти.
Вопрос, заданный девушкой, был признан лучшим по итогам игры. В результате Екатерина получила 300 тысяч рублей.
Это не первый раз, когда белгородцы задают сложные вопросы знатокам клуба. В 2021 году Алексей Тельной загадал знатокам армянскую загадку: «Конь ускакал — седло осталось. Что это?». Участники на вопрос не ответили и мужчина выиграл 70 тыс. рублей.
Также ранее отличилась жительница посёлка Ровеньки. Знатоки должны были угадать, что спрятано в чёрном ящике — «то, что французский путешественник Маркиз де Кюстин сравнил с крепостной стеной из богато разукрашенной ткани». Команда ответила, что это веер, но правильным ответом был кокошник. Белгородка выиграла 50 тыс. рублей.