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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке

22 апреля 2024, 17:07
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области опроверг слухи о своём уходе

Ранее в Сети распространилась информация о том, что губернатор якобы уходит с поста после 26 мая. Во время вечернего эфира Вячеслав Гладков подчеркнул, что работы в Белгородской области ещё много.

22 апреля во время вечернего эфира Вячеслав Гладков ответил на слухи о своей отставке с поста губернатора. Губернатор заявил, что впереди ещё много планов в Белгородской области.

После 26 мая я на работе. Планов я не менял. Есть решение президента, есть решение жителей области. Кто-то пытается создать какую-то тему для разговора. Планов у нас много. Объём работы ещё большой. Вы со мной, я — с вами.
Вячеслав Гладков

Слухи об уходе губернатора ранее начали распространяться в Сети.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Отставка#Белгород#Вячеслав Гладков#Слухи
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