Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
22 апреля во время вечернего эфира Вячеслав Гладков ответил на слухи о своей отставке с поста губернатора. Губернатор заявил, что впереди ещё много планов в Белгородской области.
После 26 мая я на работе. Планов я не менял. Есть решение президента, есть решение жителей области. Кто-то пытается создать какую-то тему для разговора. Планов у нас много. Объём работы ещё большой. Вы со мной, я — с вами.
Вячеслав Гладков
Слухи об уходе губернатора ранее начали распространяться в Сети.