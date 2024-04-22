Вячеслав Гладков ответил на слухи об отставке

Губернатор Белгородской области опроверг слухи о своём уходе

Ранее в Сети распространилась информация о том, что губернатор якобы уходит с поста после 26 мая. Во время вечернего эфира Вячеслав Гладков подчеркнул, что работы в Белгородской области ещё много.