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Posted Вчера, 20:44

Published Вчера, 20:44

Modified Вчера, 20:59

Updated Вчера, 20:59

Врачи предостерегли россиян от употребления магазинного шашлыка

Врачи предостерегли россиян от употребления магазинного шашлыка

22 апреля 2024, 20:44
Фото: 1MI
На майские праздники жители России любят выезжать на природу и лакомиться ароматным шашлыком в компании друзей и родных. Популярное мясное блюдо, приготовленное в разных маринадах, предлагается в магазинах как полуфабрикат.

По словам преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, отравления шашлыком на практике встречаются достаточно часто. Эксперт объяснил, что компоненты магазинного блюда могут быть несвежими. Недобросовестные изготовители нередко используют просроченное мясо, процессы распада в котором «маскируются» при помощи добавления в маринад большого количества соли и уксуса, а также стабилизаторов, красителей и другой химии, пишет NEWS.ru.

У употребивших в пищу такой шашлык гурманов могут развиться такие опасные состояния, как почечная недостаточность, артериальная гипертензия, тромбозы, язвы ЖКТ, панкреатит и множество других патологий.

Специалист рассказал, что также некоторые продавцы оставляют на мясе много жира, который повышает риск развития атеросклероза.

Химические добавки могут спровоцировать окисление упаковки продукта. Из-за этого у пациентов развивается тяжелейшее отравление — оно грозит развитием сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

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