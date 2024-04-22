Врачи предостерегли россиян от употребления магазинного шашлыка

По словам преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, отравления шашлыком на практике встречаются достаточно часто. Эксперт объяснил, что компоненты магазинного блюда могут быть несвежими. Недобросовестные изготовители нередко используют просроченное мясо, процессы распада в котором «маскируются» при помощи добавления в маринад большого количества соли и уксуса, а также стабилизаторов, красителей и другой химии, пишет NEWS.ru.