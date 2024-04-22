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В Белгородской области четырёхлетний мальчик попал под колёса УАЗ «Патриот»

В Белгородской области четырёхлетний мальчик попал под колёса УАЗ «Патриот»

22 апреля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Происшествие случилось в Старооскольском горокруге. По предварительной версии, мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. О ещё четырёх ДТП, которые зарегистрировали за минувшие сутки, сообщило управление МВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

В Старооскольском городском округе УАЗ «Патриот», которым управлял 42-летний водитель, совершил наезд на четырёхлетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребёнок травмирован.

В Старом Осколе в тот же день столкнулись Ford Focus, Škoda Fabia и «Лада Веста». Пострадала 66-летняя автомобилистка, которая была за рулём второй иномарки.

В Красногвардейском районе 21-летний водитель «Лады Гранты» не смог справиться с управлением, что привело к ДТП — машина съехала в кювет. Водитель получил травмы.

В Новооскольском городском округе столкнулись Škoda Rapid и «Лада Веста». Пострадал 43-водитель иномарки.

В Прохоровском районе «Лада-217130» сбила 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги.

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