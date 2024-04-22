В Белгородской области четырёхлетний мальчик попал под колёса УАЗ «Патриот»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Старооскольском городском округе УАЗ «Патриот», которым управлял 42-летний водитель, совершил наезд на четырёхлетнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребёнок травмирован.
В Старом Осколе в тот же день столкнулись Ford Focus, Škoda Fabia и «Лада Веста». Пострадала 66-летняя автомобилистка, которая была за рулём второй иномарки.
В Красногвардейском районе 21-летний водитель «Лады Гранты» не смог справиться с управлением, что привело к ДТП — машина съехала в кювет. Водитель получил травмы.
В Новооскольском городском округе столкнулись Škoda Rapid и «Лада Веста». Пострадал 43-водитель иномарки.
В Прохоровском районе «Лада-217130» сбила 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги.