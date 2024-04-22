Неспокойно не только в Белгородской области: брянский посёлок обстреляли ВСУ

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Брянский посёлок Суземка пострадал от обстрела ВСУ. В населённом пункте повреждено шесть домов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию об атаке, о которой до этого сообщали местные жители.
По словам главы региона, пострадавших нет. Но есть повреждения в шести домах. На месте происшествия работают оперативные службы.
Неофициальные источники сообщали о трёх прилётах по селу.
21 апреля в Белгородском районе после воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Разумном. Там повреждены частный дом и автомобиль. В Беловском, Майском и Таврово пострадали по одному дому. Обошлось без раненых. А несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября. «Белгород-Арена» станет единственным объектом, который не восстановят до конца мая.