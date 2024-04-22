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ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области

Неспокойно не только в Белгородской области: брянский посёлок обстреляли ВСУ

22 апреля 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области

В результате атаки повреждены шесть домов, жертв среди населения нет, сообщает издание «‎Брянские новости».
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Обстрел

Брянский посёлок Суземка пострадал от обстрела ВСУ. В населённом пункте повреждено шесть домов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию об атаке, о которой до этого сообщали местные жители.

По словам главы региона, пострадавших нет. Но есть повреждения в шести домах. На месте происшествия работают оперативные службы.

Неофициальные источники сообщали о трёх прилётах по селу.

21 апреля в Белгородском районе после воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Разумном. Там повреждены частный дом и автомобиль. В Беловском, Майском и Таврово пострадали по одному дому. Обошлось без раненых. А несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября. «Белгород-Арена» станет единственным объектом, который не восстановят до конца мая.

#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
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