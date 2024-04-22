Неспокойно не только в Белгородской области: брянский посёлок обстреляли ВСУ

21 апреля в Белгородском районе после воздушной атаки дополнительные разрушения выявили в Разумном. Там повреждены частный дом и автомобиль. В Беловском, Майском и Таврово пострадали по одному дому. Обошлось без раненых. А несколько раз попавшую под обстрелы «Белгород-Арену» отремонтируют до 1 сентября. «Белгород-Арена» станет единственным объектом, который не восстановят до конца мая.