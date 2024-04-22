Не время на такие траты или благое начинание? Белгородцы — о велоинфраструктуре

Posted Вчера, 17:20
Published Вчера, 17:20
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В мае в Белгороде откроется набережная «Берега». Среди прочего здесь появится велопешеходная дорога. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что позже это станет частью системы развития велотранспорта, соединяющей центр города, парк «Берега», пляж и Сосновку. Общая протяжённость дороги составит более 5 км.
В Белгороде стали уделять больше внимания велоинфраструктуре: на Новом мосту появились велопереезды, хотя дорожки нет. Велодорожки ранее оборудовали и на улице Щорса.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о развитии в городе велоинфраструктуры.
Поддерживают начатое 41% читателей. 14% респондентов используют СИМ для перемещения по городу. 27% пользуются велосипедами на прогулках.
Альтернативную точку зрения имеют 59% опрошенных читателей. 12% участвовавших в опросе горожан считают, что велосипедистам достаточно и тротуаров, а 47% заявили, что сейчас не время для траты денег на благоустройство.