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Published Вчера, 17:20

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Почти 60% читателей Бел.Ру против развития велоинфраструктуры

Не время на такие траты или благое начинание? Белгородцы — о велоинфраструктуре

22 апреля 2024, 17:20
Фото: 1MI

Почти 60% читателей Бел.Ру против развития велоинфраструктуры

41% респондентов используют велосипед для передвижения по городу или прогулок. К таким выводам пришёл журналист Бел.Ру после подсчёта голосов по итогам опроса.

В мае в Белгороде откроется набережная «Берега». Среди прочего здесь появится велопешеходная дорога. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что позже это станет частью системы развития велотранспорта, соединяющей центр города, парк «Берега», пляж и Сосновку. Общая протяжённость дороги составит более 5 км.

В Белгороде стали уделять больше внимания велоинфраструктуре: на Новом мосту появились велопереезды, хотя дорожки нет. Велодорожки ранее оборудовали и на улице Щорса.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о развитии в городе велоинфраструктуры. 

Поддерживают начатое 41% читателей. 14% респондентов используют СИМ для перемещения по городу. 27% пользуются велосипедами на прогулках.

Альтернативную точку зрения имеют 59% опрошенных читателей. 12% участвовавших в опросе горожан считают, что велосипедистам достаточно и тротуаров, а 47% заявили, что сейчас не время для траты денег на благоустройство.

Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды
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#Алёна Мальцева#Город#Общество#Набережная#Благоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Велоинфраструктура
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