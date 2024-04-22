Каждый четвертый российский ИП является представителем молодежи

По словам главы Корпорации МСП, самое большое количество вновь зарегистрировавшихся ИП отмечается в сфере розничной торговли. По итогам 2023 года прирост в этой области составил 41%. Александр Исаевич обратил внимание, что в большей степени здесь тон задает торговля на маркетплейсах. В ближайшие годы это направление будет активно развиваться.