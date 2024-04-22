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Каждый четвертый российский ИП является представителем молодежи

Каждый четвертый российский ИП является представителем молодежи

22 апреля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Каждый четвертый предприниматель в Российской Федерации, занимающийся бизнесом в статусе ИП, является представителем молодежи. На сегодняшний день в стране количество индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет приближается к 1 миллиону.

Среди вновь зарегистрировавшихся ИП доля граждан этой возрастной категории составляет 44%, пишет РИА Новости. Еще 5,2 миллиона россиян, относящихся к молодежной возрастной группе, занимаются бизнесом в статусе самозанятых. Такие данные исследования МСП-сектора представила Корпорация МСП на форуме молодых предпринимателей «Создай наше». Организаторами данного мероприятия выступили КМСП, РБК и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что интерес со стороны российской молодежи к предпринимательской деятельности растет. Если среди индивидуальных предпринимателей доля молодых людей составляет примерно половину, то среди самозанятых этот показатель еще выше — 53%, или 5,2 миллиона граждан. Об этом рассказал гендиректор КМСП Александр Исаевич.

По словам главы Корпорации МСП, самое большое количество вновь зарегистрировавшихся ИП отмечается в сфере розничной торговли. По итогам 2023 года прирост в этой области составил 41%. Александр Исаевич обратил внимание, что в большей степени здесь тон задает торговля на маркетплейсах. В ближайшие годы это направление будет активно развиваться.

«За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следует деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — добавил глава корпорации.

По мнению Исаевича, современная молодежь может стать драйвером развития МСП-сектора. Государство, со своей стороны, оказывает таким предпринимателям поддержку. Согласно данным ФНС России, 58% молодых предпринимателей уже обращались за мерами господдержки.

Напомним, на сегодняшний день развитием системы молодежного предпринимательства на государственном уровне занимаются Министерство экономического развития РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Росмолодежь, КМСП и другие институты развития.

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