Будет ли навес на «Родине» или белгородцам предстоит ждать автобус под дождём?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Житель Белгорода в социальных сетях опубликовал фото о том, как люди ждут автобус на остановке «Родина» под дождём. Проблема в том, что рядом нет навеса, а горожане просят установить хотя бы временный.
В мэрии Белгорода попросили время на подумать. Затем появился следующий ответ: «В настоящий момент рассматриваются варианты обустройства автопавильона на указанной остановке, с реализацией в текущем году».
Недавно сообщалось, что на остановке «Родина» в Белгороде снова начали переделки. После дождей и зимы ремонт перехода «уплыл», но подрядчик начал восстановление по гарантии. Сейчас на месте работают бригады строителей, недавно в переходе отшлифовали стены — вероятно, подготавливают к новому покрытию.
Сразу после установки нового навеса на «Родине», белгородцы жаловались на маленький навес, большую часть которого занимает коммерческое заведение, но ситуацию быстро исправили и уже сейчас навес больше.