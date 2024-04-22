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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Концепция остановки «Родина» в Белгороде

Будет ли навес на «Родине» или белгородцам предстоит ждать автобус под дождём?

22 апреля 2024, 14:28
Фото: мэрия Белгорода
Концепция остановки «Родина» в Белгороде

На «Родине» в Белгороде могут установить автопавильон

Белгородец пожаловался на то, что во время непогоды горожанам негде прятаться на остановке «Родина». Власти сообщили, что рассматриваются варианты обустройства автопавильона.
Сюжет
Родина

Житель Белгорода в социальных сетях опубликовал фото о том, как люди ждут автобус на остановке «Родина» под дождём. Проблема в том, что рядом нет навеса, а горожане просят установить хотя бы временный.

В мэрии Белгорода попросили время на подумать. Затем появился следующий ответ: «В настоящий момент рассматриваются варианты обустройства автопавильона на указанной остановке, с реализацией в текущем году».

Недавно сообщалось, что на остановке «Родина» в Белгороде снова начали переделки. После дождей и зимы ремонт перехода «уплыл», но подрядчик начал восстановление по гарантии. Сейчас на месте работают бригады строителей, недавно в переходе отшлифовали стены — вероятно, подготавливают к новому покрытию.

Сразу после установки нового навеса на «Родине», белгородцы жаловались на маленький навес, большую часть которого занимает коммерческое заведение, но ситуацию быстро исправили и уже сейчас навес больше.

Мокнущие под дождём белгородцы на остановке «Родина»Мокнущие под дождём белгородцы на остановке «Родина»
Мокнущие под дождём белгородцы на остановке «Родина»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Таблички с расписанием автобусов должны появиться на остановках в Белгороде
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Родина#Дождь#Новости Белгорода#Остановка#Белгород#Навес
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