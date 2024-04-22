Белгородцы смогут сами написать гимн для области

Участие могут принять все желающие старше 18 лет. Для этого нужно музыкальное произведение, соответствующее основным принципам стихосложения: ритм, рифма, размер и благозвучие. Также минкульт региона сообщил, что в критерии входят отражение истории и современности области, торжественный и патриотический характер, соответствие нормам русского языка, музыкальность и соответствие жанру гимна.