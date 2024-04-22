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Минкультуры объявило о конкурсе на создание гимна Белгородской области

Белгородцы смогут сами написать гимн для области

22 апреля 2024, 15:49
Фото: 1MI

Минкультуры объявило о конкурсе на создание гимна Белгородской области

В конкурсе могут участвовать граждане старше 18 лет. Для участия нужно создать музыкальное произведение, которое отвечает основным принципам стихосложения: ритм, рифма, размер и благозвучие, сообщает министерство культуры Белгородской области.

Жителей Белгородской области приглашают принять участие в конкурсе на создание гимна региона. Конкурс пройдёт в два этапа: отборочный тур с 18 апреля по 1 сентября 2024 года и финальный — с 1 сентября по 20 октября 2024 года.

Участие могут принять все желающие старше 18 лет. Для этого нужно музыкальное произведение, соответствующее основным принципам стихосложения: ритм, рифма, размер и благозвучие. Также минкульт региона сообщил, что в критерии входят отражение истории и современности области, торжественный и патриотический характер, соответствие нормам русского языка, музыкальность и соответствие жанру гимна.

Лучший проект гимна будет опубликован на официальном сайте министерства культуры Белгородской области, а также в СМИ. Позже он будет записан профессиональными коллективами Белгородской государственной филармонии.

Недавно сообщалось, что к концу юбилейного года в честь 70-летия образования области гимн будет представлен на одной из торжественных церемоний.

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