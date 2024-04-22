Белгородцы смогут сами написать гимн для области

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:49
Жителей Белгородской области приглашают принять участие в конкурсе на создание гимна региона. Конкурс пройдёт в два этапа: отборочный тур с 18 апреля по 1 сентября 2024 года и финальный — с 1 сентября по 20 октября 2024 года.
Участие могут принять все желающие старше 18 лет. Для этого нужно музыкальное произведение, соответствующее основным принципам стихосложения: ритм, рифма, размер и благозвучие. Также минкульт региона сообщил, что в критерии входят отражение истории и современности области, торжественный и патриотический характер, соответствие нормам русского языка, музыкальность и соответствие жанру гимна.
Лучший проект гимна будет опубликован на официальном сайте министерства культуры Белгородской области, а также в СМИ. Позже он будет записан профессиональными коллективами Белгородской государственной филармонии.
Недавно сообщалось, что к концу юбилейного года в честь 70-летия образования области гимн будет представлен на одной из торжественных церемоний.