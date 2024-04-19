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Донор

Живут на пять лет дольше: врач рассказал белгородцам о пользе донорства для организма

19 апреля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Донор

Семь белгородцев стали донорами стволовых клеток

В регионе ежегодно заготавливают десятки тысяч литров крови. Подробности о развитии донорства в Белгородской области рассказал главврач Центра крови региона Андрей Желтобрюх изданию Go31.

Донорством стволовых клеток в областном центре занимаются с 2016 года. За это время медики сформировали региональный сегмент федерального реестра, куда вошли 2866 человек. Отмечается, что за эти годы донорами стволовых клеток стали семь белгородцев.

По словам Андрея Желтобрюха, сегодня Центр крови имеет современные контейнеры, которые позволяют максимально долго хранить компоненты донорской крови. Также главврач рассказал, что клиническая трансфузиология претерпела изменения. Ранее переливалась кровь донора, сейчас применяется компонентная терапия — это когда пациент получает тот компонент крови, в котором нуждается при определённом заболевании.

Медики утверждают, что донором быть полезно. Обновление крови положительно влияет на организм человека. Также отмечается, что доноры меньше остальных рискуют столкнуться с инсультом или инфарктом.

Помимо этого, были проведены исследования, которые показали, что донор живёт в среднем на пять лет дольше, чем обычный человек.

Донором может стать человек старше 18 лет. Записаться на сдачу крови можно через «Госуслуги».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Кровь#Белгород#Донорство
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