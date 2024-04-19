В промзоне в Старом Осколе обнаружили подозрительный предмет, похожий на метеозонд

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
18 апреля ВСУ атаковали не только Белгород и Белгородский район. Противник также ударил ещё по восьми муниципалитетам. Причём шесть из них — неприграничные.
Так, в промышленной зоне в Старом Осколе обнаружили подозрительный предмет, похожий на метеозонд. Кроме того, в районе Потудани нашли упавший беспилотник.
БПЛА также обнаружили в Губкинском и Новооскольском горокругах, Ивнянском, Корочанском и Прохоровском районах. Обошлось без последствий.
В Краснояружском районе над Теребрено ВСУ сбросили одно взрывное устройство с БПЛА, обошлось без пострадавших. В результате взрыва три частных жилых дома и три хозпостройки получили различные повреждения: разбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.
В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено восемь миномётных снарядов, обошлось без пострадавших. После воздушной атаки ВСУ на территории округа обнаружены разрушения в одном частном доме, также повреждён легковой автомобиль.