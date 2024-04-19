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Обстрел, фото тематическое

В промзоне в Старом Осколе обнаружили подозрительный предмет, похожий на метеозонд

19 апреля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

ВСУ за день атаковали шесть неприграничных районов Белгородской области

В результате атак повреждены частные дома и хозпостройки. В восьми районах обезврежены БПЛА, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

18 апреля ВСУ атаковали не только Белгород и Белгородский район. Противник также ударил ещё по восьми муниципалитетам. Причём шесть из них — неприграничные.

Так, в промышленной зоне в Старом Осколе обнаружили подозрительный предмет, похожий на метеозонд. Кроме того, в районе Потудани нашли упавший беспилотник.

БПЛА также обнаружили в Губкинском и Новооскольском горокругах, Ивнянском, Корочанском и Прохоровском районах. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе над Теребрено ВСУ сбросили одно взрывное устройство с БПЛА, обошлось без пострадавших. В результате взрыва три частных жилых дома и три хозпостройки получили различные повреждения: разбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено восемь миномётных снарядов, обошлось без пострадавших. После воздушной атаки ВСУ на территории округа обнаружены разрушения в одном частном доме, также повреждён легковой автомобиль.

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