«В ковид было легче». Владелец «Потапыча» — о бизнесе в Белгороде

Posted 19 апреля, 17:00
Published 19 апреля, 17:00
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
С марта Белгород периодически стал подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Город столкнулся с целым рядом проблем. Очевидные — разрушения, травмы и жертвы. Неочевидные — отток налогоплательщиков, рабочей силы и клиентов.
Бел.Ру пообщалось с Алексеем Потаповым, владельцем известной на всю область сети пиццерий «Потапыч». Предприниматель рассказал о том, как белгородский бизнес вынужден выживать в условиях стресса.
Алексей Потапов признался, что с такими проблемами белгородский бизнес столкнулся впервые. Подобных сложностей раньше не было никогда — даже в тяжёлые годы коронавирусного локдауна.
«Я вам честно скажу: в ковид было легче», — заявил Потапов.
По словам предпринимателя, одна из главных неприятностей, вызванная постоянными обстрелами — отток обслуживающего персонала.
«Очень многие люди из-за обстрелов покинули регион. Уезжают в другие города — в Краснодарский край, например. Сейчас ещё за нелегальных мигрантов взялись, и проблема будет только усугубляться. В России в принципе всегда непросто с этим было, и набрать рабочую силу в Белгороде после того, как отодвинут линию фронта, всё равно будет сложно», — поделился бизнесмен.
Очевидно, что негативно сказывается на работе бизнеса и снижение числа посетителей. Потапов рассказал, что больше всего из-за этого страдают парикмахерские и заведения общепита, в том числе и пиццерии.
«Вот им приходится очень тяжело. Не хочу говорить за всех, но, думаю, остальные вам то же самое скажут».
Что будет дальше? Покажет время. Пока что прогноз не очень утешительный.
«Я всегда был оптимистом, и мы с „Потапычем“ много кризисов прошли. Но вот этот… Я даже как-то не знаю».
Возможно, ситуация улучшилась бы при поддержке правительства и администрации. Но Потапов рассказал, что на данный момент он не знает ни одного бизнеса, которому бы помогли «сверху».
«Нам не создали никаких условий, ничего. Только перед носом обещаниями машут. И, насколько мне известно, такая ситуация будет сохраняться ещё долго. Знаете, как в анекдоте: „Я уже и унитаз притащил, и зад показал, а туалетную бумагу никак не подберут!“ — делится бизнесмен.
Потапов сетует на то, что власти «выбросили белгородский бизнес из списка нужного в РФ», из-за чего предприниматели оказались «сами по себе».
«Очень тяжёлая ситуация. А обилие налогов может и вовсе нас добить», — сообщил предприниматель.
Так, «Потапычу» никто не помог восстановить пострадавшее из-за обстрела 30 декабря здание на улице 50-летия Белгородской области. Здание пришлось снести, а теперь на его месте появится уже новый ресторан другой сети.
«Никто не помог тогда, и мы вынуждены были уйти. „Потапыч“ там восстанавливать мы не будем. Я арендовал тот участок и уже знаю, что его уже сдали. Что там будет — не знаю», — рассказал Потапов.
Напомним, что в результате огня ВСУ пришлось снести полностью разрушенную веранду «Потапыча» в центре города. Через месяц, 29 января, мэр Валентин Демидов сообщал, что отремонтировать фасад ресторана смогут «до конца месяца», а летнюю веранду планировали восстановить весенне-летнему периоду.
ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. За долгое время своего существования «Потапыч» стал настоящим неофициальным символом Белгорода, а также поводом для множества шуток и мемов. Несмотря на то, что кухню сети часто критикуют, об этих ресторанах знает, без преувеличения, каждый белгородец. При этом заведения сети исправно пользуются большой популярностью — во многом из-за низких цен.
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года «Потапыч» заработал 2 млн рублей чистой прибыли. Выручка за тот же период составила 68,7 млн рублей.
Не так давно Бел.Ру делало подборку старых фото Белгорода. Характерно, что за годы в городе изменилось многое, кроме кафе сети «Потапыч». Посмотреть и поностальгировать о «светлых нулевых» можно по ссылке.