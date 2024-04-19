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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

За последние два года от СПИДа скончались 30 белгородцев

В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение

19 апреля 2024, 14:18
Фото: 1MI

За последние два года от СПИДа скончались 30 белгородцев

16 человек умерли в 2022 году, ещё 14 — в 2023-м. Вместе с тем в регионе за 10 лет не было ни одного новорождённого с ВИЧ-инфекцией, пишет «Открытый Белгород».

За последние два года в регионе от СПИДа скончались 30 белгородцев: из них 16 — в 2022 году и 14 — в 2023 году. Всего в 2022-м ВИЧ-инфекцию обнаружили у 219 человек, ещё у 37 инфекция перетекла в СПИД. В 2023 году ВИЧ-инфицированных в регионе насчитывалось 191, а белгородцев со СПИДом — 35.

В настоящее время на территории Белгородской области 2487 жителей с ВИЧ-инфекцией находятся под диспансерным наблюдением. Есть и те жители, которые получили инвалидность на фоне других болезней, связанных с иммунодефицитом: в 2022 году одного белгородца впервые признали инвалидом, ещё 34 — повторно, а у семерых установлена бессрочная группа инвалидности. В 2023 году эти показатели составили 10, 15 и 7 соответственно.

Вирус иммунодефицита человека обнаружили у 24 детей, сейчас они находятся под наблюдением в центре профилактики и борьбы со СПИД. При этом в регионе за последние 10 лет не зафиксировали ни одного случая рождения ребёнка с ВИЧ-инфекцией.

Известно, что показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в регионе составляет 164,5 на 100 000 населения — это в 4,9 раза ниже среднего показателя по России.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Вич-инфекция#Спид#Белгород
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