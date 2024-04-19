В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение

За последние два года в регионе от СПИДа скончались 30 белгородцев: из них 16 — в 2022 году и 14 — в 2023 году. Всего в 2022-м ВИЧ-инфекцию обнаружили у 219 человек, ещё у 37 инфекция перетекла в СПИД. В 2023 году ВИЧ-инфицированных в регионе насчитывалось 191, а белгородцев со СПИДом — 35.