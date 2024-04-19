В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
За последние два года в регионе от СПИДа скончались 30 белгородцев: из них 16 — в 2022 году и 14 — в 2023 году. Всего в 2022-м ВИЧ-инфекцию обнаружили у 219 человек, ещё у 37 инфекция перетекла в СПИД. В 2023 году ВИЧ-инфицированных в регионе насчитывалось 191, а белгородцев со СПИДом — 35.
В настоящее время на территории Белгородской области 2487 жителей с ВИЧ-инфекцией находятся под диспансерным наблюдением. Есть и те жители, которые получили инвалидность на фоне других болезней, связанных с иммунодефицитом: в 2022 году одного белгородца впервые признали инвалидом, ещё 34 — повторно, а у семерых установлена бессрочная группа инвалидности. В 2023 году эти показатели составили 10, 15 и 7 соответственно.
Вирус иммунодефицита человека обнаружили у 24 детей, сейчас они находятся под наблюдением в центре профилактики и борьбы со СПИД. При этом в регионе за последние 10 лет не зафиксировали ни одного случая рождения ребёнка с ВИЧ-инфекцией.
Известно, что показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в регионе составляет 164,5 на 100 000 населения — это в 4,9 раза ниже среднего показателя по России.