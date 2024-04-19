В Белгороде нашли квартиру с африканками, «ведущими сомнительный образ жизни»

Трёх женщин задержали в Белгороде в ходе рейда по борьбе с проституцией

Возраст задержанных женщин — от 39 до 45 лет. Кроме того, в одной из квартир на улице Губкина нашли трёх гражданок одной из африканских стран. Девушки нигде не учились, не работали и находились в РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили в областном УМВД.

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