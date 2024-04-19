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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Допрошенная в ходе рейда по борьбе с проституцией в Белгороде африканка

В Белгороде нашли квартиру с африканками, «ведущими сомнительный образ жизни»

19 апреля 2024, 12:05
Фото: УМВД России по Белгородской области
Допрошенная в ходе рейда по борьбе с проституцией в Белгороде африканка

Трёх женщин задержали в Белгороде в ходе рейда по борьбе с проституцией

Возраст задержанных женщин — от 39 до 45 лет. Кроме того, в одной из квартир на улице Губкина нашли трёх гражданок одной из африканских стран. Девушки нигде не учились, не работали и находились в РФ с нарушением миграционного законодательства, сообщили в областном УМВД.

В Белгороде сотрудники полиции провели рейды по борьбе с проституцией. Правоохранители задержали трёх женщин, предлагавших интимные услуги за деньги. Возраст задержанных составил от 39 до 45 лет. На них были составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.

Также полицейские обнаружили квартиру на улице Губкина, которая сдаётся африканкам. По результатам проверки стало известно, что иностранки не учатся, не имеют официального трудоустройства и находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Две девушки получили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ), а третья — протокол за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП). Как оказалось, её уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Трём девушкам назначили штраф в размере 3000 рублей с с принудительным административным выдворением за пределы страны.

Видео: УМВД России по Белгородской области
Фото: УМВД России по Белгородской области
Трое жителей Старого Оскола Белгородской области подозреваются в организации интим-услуг и занятии проституцией
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