В Белгороде нашли квартиру с африканками, «ведущими сомнительный образ жизни»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Белгороде сотрудники полиции провели рейды по борьбе с проституцией. Правоохранители задержали трёх женщин, предлагавших интимные услуги за деньги. Возраст задержанных составил от 39 до 45 лет. На них были составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.
Также полицейские обнаружили квартиру на улице Губкина, которая сдаётся африканкам. По результатам проверки стало известно, что иностранки не учатся, не имеют официального трудоустройства и находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
Две девушки получили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ), а третья — протокол за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП). Как оказалось, её уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.
Трём девушкам назначили штраф в размере 3000 рублей с с принудительным административным выдворением за пределы страны.