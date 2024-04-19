Отель за 300 млн рублей? В Белгороде продают дорогостоящую коммерческую недвижимость

В здании есть ресторан на 100 посадочных мест и бар — на 40 мест. Всего обустроены 27 номеров, в каждом есть телевизор с плоским экраном и кондиционер. Помимо них, в бизнес-гостинице есть два люкса, шесть номеров комфорт и два номера с большой лоджией, откуда открывается вид на лес.