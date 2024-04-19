Отель за 300 млн рублей? В Белгороде продают дорогостоящую коммерческую недвижимость

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Самой дорогой коммерческой недвижимостью, выставленной на продажу, стало помещение свободного назначения общей площадью 3280,2 квадратный метр. Здание размещено по улице Волчанской вблизи нового парка «Берега».
Владелец предлагает покупателям использовать комплекс под гостиницу, бизнес-отель, санаторий, спа-отель или медицинский центр. Всего в комплексе 32 номера, площадь каждого из них варьируется от 30 до 80 квадратных метров.
Кроме того, в здании есть ресторан с панорамным видом на водоём и Белгород, а на цокольном этаже для персонала есть отдельные кабинеты, санузлы, душевые комнаты и раздевалки. На улице есть вместительная парковка.
Купить коммерческое здание предлагают за 300 млн рублей.
Известно, что проект гостиницы и ресторана в этом месте разрабатывали для ИП Хтея Тараса Юрьевича.
За 250 млн рублей потенциальным покупателям предлагают приобрести всем известную гостиницу «Белогорье», которая находится на берегу реки Северский Донец вблизи городского пляжа и зоопарка. Гостиничный комплекс общей площадью 2936,1 квадратный метр открыли ещё в 2001 году.
Всего на территории, помимо гостиницы, расположены бассейн, водонапорная башня, ресторан, спортивная база, здание с котельной, нежилое здание, здание с санитарно-техническими помещениями. Также имеются летнее кафе со 150 посадочными местами и десять летних беседок на берегу Белгородского водохранилища.
Дороги на территории комплекса асфальтированы, есть пешеходные дорожки и парковочные места. Земельный участок находится в собственности.
Причину продажи комплекса не указали, но из-за неспокойной оперативной обстановки обломки снарядов падали вблизи гостиницы: на белгородский зоопарк и тренажёрный клуб.
Отметим, что в марте 2023 года гостиницу «Белогорье» продавали за 240 млн рублей. За год цена выросла на 10 млн, покупателей, видимо, не нашлось. Владеет гостиницей дочь бывшего президента ВК «Белогорья» Геннадия Шипулина Яна Хтей — жена Тараса Хтея.
Ещё один гостиничный комплекс предлагают купить вблизи торгового центра «Спутник Дом» в Белгороде. За здание общей площадью 2304 квадратных метра просят 175 млн рублей.
В здании есть ресторан на 100 посадочных мест и бар — на 40 мест. Всего обустроены 27 номеров, в каждом есть телевизор с плоским экраном и кондиционер. Помимо них, в бизнес-гостинице есть два люкса, шесть номеров комфорт и два номера с большой лоджией, откуда открывается вид на лес.
На заднем дворе территории расположены беседки, вмещающие в себя 10-15 человек, зона для выездной регистрации брака и банкетный зал на 150 человек.
Потенциальным покупателям также сообщили, что в строительстве здания использовались различные камни: оникс, мрамор, дагестанский камень и другие. Гостиница и земельный участок находятся в собственности.
В Белгороде по улице 60 лет Октября за 120 млн рублей продают торговый центр «Вертолёт», общая площадь которого составляет 1970 квадратных метров. Вблизи со зданием находится Армячий лог и стадион.
В здании три этажа, включая цокольный. Изначально, как отметил продавец, планировалось построить жилой девятиэтажный дом, но на трёх этажах остановились и переквалифицировали его в торгово-офисное здание.
«Поэтому есть техническая возможность надстроить и увеличить площадь здания», — дополнил продавец.
В Белгороде по улице Волчанская, вблизи улицы Губкина и торгового центра «Спутник Урожай», продаётся торгово-офисный центр площадью 1806 квадратных метров за 115 млн 792 тыс. рублей.
Всего в здании пять этажей, все помещения уже сданы в аренду. На территории присутствует парковка.
Помимо торговых центров и гостиниц, в Белгороде предлагают приобрести производственно-складское помещение общей площадью 26 149,6 квадратных метра. Цех находится по улице Корочанской.
Собственник сообщает, что в здании высотой 24 метра есть мостовые краны, газ и электричество проведены. Присутствует круглосуточная охрана территории.
За данный объект собственник просит 112 млн рублей.