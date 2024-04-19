«Мощный и надёжный»: белгородский аграрий рассказал о железном помощнике

«Техникой Ростсельмаш пользуемся с момента основания — 2001 года, и по сей день», — резюмируя, объясняет, благодаря чему складывается уверенность в успехе посевной агропредприниматель. Не зря же говорят, у аграриев один день год кормит. Поэтому специалисты АПК берут проверенную технику. На ремонт и простои — у них просто времени нет.