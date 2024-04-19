«Мощный и надёжный»: белгородский аграрий рассказал о железном помощнике

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В поиске ответа на эти вопросы компания «Заречье» из Грайворонского округа Белгородской области подобрала свой «рецепт» успеха. В предприятии трудятся надёжные люди, профессионалы своего дела. Знают секреты побед над капризами погоды и умеют с заботой относиться к местной земле, получая хороший урожай. Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Василий Горбунов, хозяйство располагает земельными угодьями общей площадью 2500 га. Выращивают пшеницу, ячмень, сою, кукурузу, подсолнечник и другие кормовые культуры.
На сегодняшний день в уборке урожая хозяйству помогают два комбайна TORUM 750, две зерноуборочные машины TORUM 785 с «цифровым управлением» и комбайн ACROS 580, который появился в хозяйстве самый первый.
«Понравились комбайны TORUM 750, поэтому в 2023 году мы решили приобрести две обновлённые и более мощные по производительности машины — TORUM 785. Машины Ростсельмаш с каждым годом становятся всё более совершенными, мощными, оснащаются электронными системами, оставаясь при этом простыми в использовании и ремонтопригодными», — делится Василий Горбунов.
Особенно Василий Горбунов отметил надёжность, мощность и высокую производительность комбайнов TORUM 785. Аграрий подчеркнул, что преимущество данной модели заключается в сочетании важных качеств. Речь идёт о стоимости обслуживания, экономичности, а также производительности.
Особенно эмоциональные отзывы у механизаторов вызывает удобная кабина зерноуборочного комбайна TORUM 785.
«Шум отсутствует, есть отопитель и кондиционер, поэтому вне зависимости от погоды в кабине всегда оптимальная температура и влажность. Особого внимания заслуживает кресло с пневмоподвеской. Из-за множества режимов его можно отрегулировать как удобно. Поэтому спина вообще не устаёт, можно спокойно работать всю смену!», — комментируют работники.
Выделяют аграрии ещё одно преимущество — удобство в обслуживании. Это подтверждается гарантированными поставками запчастей с производственной площадки, расположенной в Ростове-на-Дону, и возможностью проведения работ прямо на поле со стороны официальных дилеров, таких как ООО «Агромакс» в Белгородской области. Благодаря такой налаженной системе обеспечения гарантийных и постгарантийных сервисных работ, техника российской компании работает в полях долгие годы.
«Техникой Ростсельмаш пользуемся с момента основания — 2001 года, и по сей день», — резюмируя, объясняет, благодаря чему складывается уверенность в успехе посевной агропредприниматель. Не зря же говорят, у аграриев один день год кормит. Поэтому специалисты АПК берут проверенную технику. На ремонт и простои — у них просто времени нет.