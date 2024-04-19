Мальчики — Миши, девочки — Сони. Как называют белгородцы своих детей в 2024 году?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
За 3,5 месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировано 2683 новорождённых ребёнка. Лидируют вновь мальчики: 1380 мальчиков против 1303 девочек.
Примечательно, что родители новорождённых «повзрослели». С начала года мамами и папами в регионе чаще становились в возрасте 30-34 года.
Новорождённые мальчики чаще всего получали имена Михаил, Александр, Артём, Иван и Максим. Среди девочек популярными именами стали София, Мария, Варвара, Анна и Виктория.
Редкими именами детей также называли. Андриана Андреевна родилась в Белгородской области 8 марта. Всего за почти сто лет — с 1926 года — в области зарегистрировали только семь Андриан.