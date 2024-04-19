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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Новорождённый

Мальчики — Миши, девочки — Сони. Как называют белгородцы своих детей в 2024 году?

19 апреля 2024, 15:05
Фото: 1MI
Новорождённый

С начала года в Белгородской области родилось 2,7 тысячи детей

Стали известны популярные имена, которыми называли младенцев за первые 3,5 месяца 2024 года. Всего в Белгородской области за этот период родилось 2683 малыша, сообщил глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

За 3,5 месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировано 2683 новорождённых ребёнка. Лидируют вновь мальчики: 1380 мальчиков против 1303 девочек.

Примечательно, что родители новорождённых «повзрослели». С начала года мамами и папами в регионе чаще становились в возрасте 30-34 года.

Новорождённые мальчики чаще всего получали имена Михаил, Александр, Артём, Иван и Максим. Среди девочек популярными именами стали София, Мария, Варвара, Анна и Виктория.

Редкими именами детей также называли. Андриана Андреевна родилась в Белгородской области 8 марта. Всего за почти сто лет — с 1926 года — в области зарегистрировали только семь Андриан.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Популярные имена
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