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ДТП в Белгородской области

«Лада Калина» и Mercedes сбили на белгородских дорогах двоих детей

19 апреля 2024, 09:11
Фото: УМВД России по Белгородской области
ДТП в Белгородской области
Одна из аварий произошла в Корочанском районе, другая — в Губкинском горокруге. Юные пешеходы получили травмы. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

18 апреля около 16:50 в Короче 72-летний водитель за рулём «Лады» сбил 10-летнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы.

Ещё одно ДТП с участием ребёнка произошло в Губкинском горокруге. Около 18:05 в Губкине 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz при повороте направо сбил 7-летнего мальчика. Юный пешеход переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ребёнок получил травмы.

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#Алина Харина#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Дети#Корочанский район#Пешеходы#Белгород#Губкинский горокруг
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