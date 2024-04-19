«Лада Калина» и Mercedes сбили на белгородских дорогах двоих детей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
18 апреля около 16:50 в Короче 72-летний водитель за рулём «Лады» сбил 10-летнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы.
Ещё одно ДТП с участием ребёнка произошло в Губкинском горокруге. Около 18:05 в Губкине 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz при повороте направо сбил 7-летнего мальчика. Юный пешеход переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ребёнок получил травмы.