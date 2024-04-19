«Лада Калина» и Mercedes сбили на белгородских дорогах двоих детей

Ещё одно ДТП с участием ребёнка произошло в Губкинском горокруге. Около 18:05 в Губкине 31-летний водитель на автомобиле Mercedes-Benz при повороте направо сбил 7-летнего мальчика. Юный пешеход переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ребёнок получил травмы.