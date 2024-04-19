ФАС: Белоблводоканал незаконно применял повышающий коэффициент к тарифу на воду

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
17 апреля прошло очередное заседание общественного совета при Белгородском УФАС России. Участники обсудили в том числе нарушения, связанные с применением регулируемых тарифов.
Речь шла о заявлениях хозсубъектов о навязывании невыгодных условий по договору холодного водоснабжения и водоотведения Белгородским областным водоканалом. Водоканал включал в стоимость ресурса оплаты повышающий коэффициент 2 за превышение размера присоединённой мощности.
Антимонопольщики признали эти действия нарушающими законодательство. Подчёркивается, что водоканал незаконно на протяжении года применял повышенный коэффициент к тарифу, установленному органом государственного регулирования, при начислении платы за объём водоснабжения и водоотведения.
Напомним, что о введении повышающего коэффициента 2 за превышение норматива по потреблению воды стало известно ещё в 2022 году.