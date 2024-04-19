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Вода

ФАС: Белоблводоканал незаконно применял повышающий коэффициент к тарифу на воду

19 апреля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Вода

Антимонопольщики нашли нарушения в действиях Белоблводоканала

Вопрос был рассмотрен на заседании общественного совета УФАС. Сообщается, что водоканал незаконно применял повышающий коэффициент 2 к тарифу при начислении платы за объём водоснабжения и водоотведения. Ранее на действия водоканала пожаловались хозсубъекты, уточнили в антимонопольной службе.
Сюжет
УФАС

17 апреля прошло очередное заседание общественного совета при Белгородском УФАС России. Участники обсудили в том числе нарушения, связанные с применением регулируемых тарифов.

Речь шла о заявлениях хозсубъектов о навязывании невыгодных условий по договору холодного водоснабжения и водоотведения Белгородским областным водоканалом. Водоканал включал в стоимость ресурса оплаты повышающий коэффициент 2 за превышение размера присоединённой мощности.

Антимонопольщики признали эти действия нарушающими законодательство. Подчёркивается, что водоканал незаконно на протяжении года применял повышенный коэффициент к тарифу, установленному органом государственного регулирования, при начислении платы за объём водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что о введении повышающего коэффициента 2 за превышение норматива по потреблению воды стало известно ещё в 2022 году.

Белоблводоканал: потребляющие воды сверх нормы белгородцы должны платить вдвойне
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#УФАС#Тарифы#Водоканал#Новости Белгорода#Белгород
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