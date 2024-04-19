ФАС: Белоблводоканал незаконно применял повышающий коэффициент к тарифу на воду

Антимонопольщики нашли нарушения в действиях Белоблводоканала

Вопрос был рассмотрен на заседании общественного совета УФАС. Сообщается, что водоканал незаконно применял повышающий коэффициент 2 к тарифу при начислении платы за объём водоснабжения и водоотведения. Ранее на действия водоканала пожаловались хозсубъекты, уточнили в антимонопольной службе.