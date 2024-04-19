Чугун и «сталиниана»: в Белгороде за 1 млн продают барельеф «И.В. Сталин» с ржавчиной

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
На сайтах объявлений можно найти много интересного и неожиданного. К примеру, барельефы вождей. Один из них — советского: настенный барельеф на плакетке «И.B. Сталин» продаётся в самом Белгороде. За один миллион рублей.
Так откуда «родом» барельефно-чугунный Иосиф Виссарионович? Отлит он Каслинским чугунолитейным заводом ещё в 1938 году. Пo модели скульптора Леонида Шервуда, уверяет продавец. Раритет весит 1,6 килограмма, в высоту — полметра, а толщиной — 1,5 сантиметра.
«На оборотной стороне выбито „450“. На лицевой стороне — инициалы художника „ЛШ“ и год создания — „38“. Сверху, на ребре пластины, имеется петля для подвески. Со временем барельеф покрылся ржавчиной», — написано в объявлении.
Там же пишет белгородец, что данный экспонат — «типичное проявление так называемой „сталинианы“ в эпоху развитого культа личности Иосифа Виссарионовича» и «абсолютный оригинал», который ни разу не реставрировали. Желающие могут рассчитывать и на отправку транспортной компанией. А забрать после покупки лично — в одном из домов по улице Константина Заслонова.
А вот на маркетплейсах можно приобрести себе парочку постеров с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. И уже не за миллион, а за чисто символическую цену в 300 рублей. Продешевили немного, получается. Только вот законно ли это?