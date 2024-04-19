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Авито

Чугун и «сталиниана»: в Белгороде за 1 млн продают барельеф «И.В. Сталин» с ржавчиной

19 апреля 2024, 10:49
Фото: Kandinsky
Авито

В Белгороде продают барельеф Сталина из чугуна за 1 миллион рублей

В Белгороде продают раритетный барельеф Иосифа Сталина, отлитый в 1938 году. Оригинал, указывает продавец, с инициалами скульптора и просто наследие «сталинианы».Без реставраций, но за миллион рублей и с ржавчиной.

На сайтах объявлений можно найти много интересного и неожиданного. К примеру, барельефы вождей. Один из них — советского: настенный барельеф на плакетке «И.B. Сталин» продаётся в самом Белгороде. За один миллион рублей.

Так откуда «родом» барельефно-чугунный Иосиф Виссарионович? Отлит он Каслинским чугунолитейным заводом ещё в 1938 году. Пo модели скульптора Леонида Шервуда, уверяет продавец. Раритет весит 1,6 килограмма, в высоту — полметра, а толщиной — 1,5 сантиметра.

«На оборотной стороне выбито „450“. На лицевой стороне — инициалы художника „ЛШ“ и год создания — „38“. Сверху, на ребре пластины, имеется петля для подвески. Со временем барельеф покрылся ржавчиной», — написано в объявлении.

Там же пишет белгородец, что данный экспонат — «типичное проявление так называемой „сталинианы“ в эпоху развитого культа личности Иосифа Виссарионовича» и «абсолютный оригинал», который ни разу не реставрировали. Желающие могут рассчитывать и на отправку транспортной компанией. А забрать после покупки лично — в одном из домов по улице Константина Заслонова.

Литой барельеф "И.В, Сталин"Литой барельеф "И.В, Сталин"
Литой барельеф «И.В, Сталин»Литой барельеф «И.В, Сталин»
Литой барельеф "И.В, Сталин"
Фото: Сайт по размещению объявлений продажи

А вот на маркетплейсах можно приобрести себе парочку постеров с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. И уже не за миллион, а за чисто символическую цену в 300 рублей. Продешевили немного, получается. Только вот законно ли это?

На сайте объявлений белгородец продаёт корабль ручной работы
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