Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По итогам прошлого года Белгородский парк динозавров отчитался об убытках на 11,7 млн рублей. Последний раз парк приносил прибыль в 2019 году, открылся же он в 2016 году.
Выручка от продажи за 2023 год составила при этом 14,3 млн рублей. Чистые активы организации достигли 94,7 млн рублей: такой показатель сохраняется по меньшей мере пять лет подряд.
Руководит динопарком Денис Савельев. При этом главный бенефициар — известный белгородский бизнесмен Владимир Зотов. Характерно, но ранее парк строился по франшизе с партнёрами из Чехии West Media. После начала спецоперации последние отказались продолжать деятельность в России: Зотову пришлось чехов «выгонять».
Также Зотов попросил СМИ быть «патриотичнее», публикуя материалы об убытках его компаний. При этом работу парка динозавров бизнесмен сам охарактеризовал так: «динозавры стоят, хрюкают потихоньку, а люди ходят и радуются».