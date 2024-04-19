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Белгородский парк динозавров стал убыточным четвёртый год подряд

Что с чехами, что без: белгородский парк динозавров несёт убытки четвёртый год подряд

19 апреля 2024, 05:37
Фото: Изображение Kandisnky

Белгородский парк динозавров стал убыточным четвёртый год подряд

ООО «Белгородский парк динозавров» четвёртый год подряд несёт убытки: согласно данным отчёта «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году компания ушла в минус на 11,7 млн рублей.
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Работа

По итогам прошлого года Белгородский парк динозавров отчитался об убытках на 11,7 млн рублей. Последний раз парк приносил прибыль в 2019 году, открылся же он в 2016 году.

Выручка от продажи за 2023 год составила при этом 14,3 млн рублей. Чистые активы организации достигли 94,7 млн рублей: такой показатель сохраняется по меньшей мере пять лет подряд.

Руководит динопарком Денис Савельев. При этом главный бенефициар — известный белгородский бизнесмен Владимир Зотов. Характерно, но ранее парк строился по франшизе с партнёрами из Чехии West Media. После начала спецоперации последние отказались продолжать деятельность в России: Зотову пришлось чехов «выгонять».

Также Зотов попросил СМИ быть «патриотичнее», публикуя материалы об убытках его компаний. При этом работу парка динозавров бизнесмен сам охарактеризовал так: «динозавры стоят, хрюкают потихоньку, а люди ходят и радуются».

Зотов рассказал, как после начала спецоперации «прогнал» чехов из «Парка динозавров»
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