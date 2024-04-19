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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Что можно и что нельзя провозить в самолёте в качестве ручной клади?

Что можно и что нельзя провозить в самолёте в качестве ручной клади?

19 апреля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Нередко при регистрации на рейсы возникают недоразумения относительно ручной клади. Не все пассажиры знают, что разрешено провозить в салоне самолёта, а что не пропустят туда ни под каким видом.

Ручная кладь представляет собой небольшую сумку или рюкзак с самыми необходимыми вещами. Это лекарства, предметы личной гигиены, косметика (не вся) очки, смартфон и прочее. Список у каждого свой, главное — чтобы в него не попали запрещённые вещи, пишет newia.ru.

Сразу отметим, что в салон можно взять не более литра жидкости, это касается косметических средств и даже питьевой воды. При этом она должна быть разлита в ёмкости объёмом до 100 миллилитров.

Портативные фотоаппараты и видеокамеры разрешены, однако не все модели смартфонов можно взять с собой в салон. Вейпы разрешены для перевозки, но не для использования.

Также можно взять с собой электробритву, небольшой нож, иглы для инъекций, вилки и твердую еду для перекуса. Верхнюю одежду, зонт и некоторые другие предметы можно везти в салоне, если ручная кладь состоит из одной единицы багажа (упакованной сумки или рюкзака).

Категорически запрещено провозить токсичные и взрывоопасные вещества, спички, бензиновые зажигалки, любое оружие, включая сувенирное, а также канцелярские ножи и опасные бритвы. Кроме этого, нельзя брать в самолёт крепкий алкоголь.

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