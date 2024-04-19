Что можно и что нельзя провозить в самолёте в качестве ручной клади?

Также можно взять с собой электробритву, небольшой нож, иглы для инъекций, вилки и твердую еду для перекуса. Верхнюю одежду, зонт и некоторые другие предметы можно везти в салоне, если ручная кладь состоит из одной единицы багажа (упакованной сумки или рюкзака).