Белгород обошёл столицы регионов Центрального Черноземья по стоимости комнат

Самый большой рост цен за год и с начала года на этот вид недвижимости среди столиц регионов Центрального Черноземья замечен в Липецке. С января цены за комнату выросли на 12,2%, за год — на 13%. При этом сейчас стоимость комнат в среднем составляет 811 тыс. рублей.