Белгород обошёл столицы регионов Центрального Черноземья по стоимости комнат

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
С начала январе в Белгороде комнаты, предлагаемые к покупке, выросли в цене на 2%. За год прирост цен составил 2,2%. Сейчас средняя цена за комнату составляет 1,2 млн рублей.
Самый большой рост цен за год и с начала года на этот вид недвижимости среди столиц регионов Центрального Черноземья замечен в Липецке. С января цены за комнату выросли на 12,2%, за год — на 13%. При этом сейчас стоимость комнат в среднем составляет 811 тыс. рублей.
В Воронеже покупка комнаты обойдётся в 934 тыс. рублей. Рост цен с начала года составил 5,6%, за год — 12,7%. В соседнем Курске стоимость комнат с января выросла на 9,1%, а за год — на 10,1%. Сейчас покупка комнаты в Курске обойдётся в 983 тыс. рублей.
По словам генерального директора портала Павла Луценко, рост цен на комнаты по стране связан с общим удорожанием квартир.