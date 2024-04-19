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Недвижимость

Белгород обошёл столицы регионов Центрального Черноземья по стоимости комнат

19 апреля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Недвижимость

В Белгороде выросли цены на комнаты

Стоимость покупки комнаты в областном центре выросла незначительно по сравнению со столицами соседних регионов. Однако средняя цена этого вида недвижимости в Белгороде оказалась выше, чем в Курске, Воронеже и Липецке. Данные публикует «Мир квартир».

С начала январе в Белгороде комнаты, предлагаемые к покупке, выросли в цене на 2%. За год прирост цен составил 2,2%. Сейчас средняя цена за комнату составляет 1,2 млн рублей.

Самый большой рост цен за год и с начала года на этот вид недвижимости среди столиц регионов Центрального Черноземья замечен в Липецке. С января цены за комнату выросли на 12,2%, за год — на 13%. При этом сейчас стоимость комнат в среднем составляет 811 тыс. рублей.

В Воронеже покупка комнаты обойдётся в 934 тыс. рублей. Рост цен с начала года составил 5,6%, за год — 12,7%. В соседнем Курске стоимость комнат с января выросла на 9,1%, а за год — на 10,1%. Сейчас покупка комнаты в Курске обойдётся в 983 тыс. рублей.

По словам генерального директора портала Павла Луценко, рост цен на комнаты по стране связан с общим удорожанием квартир.

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#Алина Харина#Город#Воронеж#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Курск#Липецк#Белгород#Комната
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