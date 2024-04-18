Власти Москвы и Сбер планируют совместную работу в области искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Как сообщает rg.ru, в рамках программы педагоги будут получать самые актуальные знания в сфере искусственного интеллекта при проведении практических занятий. Благодаря программе преподаватели смогут научиться внедрять новые знания в своей непосредственной работе, а также создавать кейсы по использованию AI для развития профессионального образования.
Герман Греф отметил, что Сбер имеет большой опыт запуска подобных экспериментов с мэрией Москвы. К экспериментам можно отнести и открытие первой «Школы 21». На момент запуска в работу такой школы было неясно, как все будет функционировать, однако были надежды, что эта крайне интересная система обучения хорошо себя покажет. За прошедшие годы удалось построить новую платформу, которая полностью функционирует на наших, абсолютно независимых технологиях. Школа привлекает все больше учеников, проект масштабируется, и вот уже новые подобные учебные центры появляются в других регионах РФ. Планируется и выход за рубеж. С тех пор как открыла двери первая «Школа 21», удалось обучить тысячи студентов, которые полностью адаптировались к новой жизни в современных реалиях. И в дальнейшем Сбер планирует адаптировать граждан к продуктивному взаимодействию с новыми технологиями. Греф рекомендует формировать в подрастающем поколении интерес к новым технологиям, чтобы у них отсутствовал страх перед будущим.
На первом этапе 200 педагогов московских колледжей, которые занимаются обучением специалистов для IT-отрасли, должны освоить две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в столице. Примечательно, что первая сотня слушателей такого курса уже практически прошла программу по искусственному интеллекту.
Сергей Собянин отмечает лидирующие позиции Москвы по таким направлениям, как использование искусственного интеллекта, цифровизации сфер образования, медицины, транспорта, ЖКХ. Он подчеркивает, что соглашение, которое заключается сейчас, поможет городу еще больше сблизиться со Сбером для ведения новых инициатив. Мэр Москвы назвал проект «Школа 21» замечательным, духоподъемным, при этом акцентируя внимание на отличие курсов Сбера от традиционных курсов повышения квалификации в лучшую сторону. Это связано с тем, что Сбербанк является локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. Его разработки и их внедрение во многие отрасли вызывают уважение, способствуют развитию как Москвы, так и страны в целом.