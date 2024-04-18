Власти Москвы и Сбер планируют совместную работу в области искусственного интеллекта

Герман Греф отметил, что Сбер имеет большой опыт запуска подобных экспериментов с мэрией Москвы. К экспериментам можно отнести и открытие первой «Школы 21». На момент запуска в работу такой школы было неясно, как все будет функционировать, однако были надежды, что эта крайне интересная система обучения хорошо себя покажет. За прошедшие годы удалось построить новую платформу, которая полностью функционирует на наших, абсолютно независимых технологиях. Школа привлекает все больше учеников, проект масштабируется, и вот уже новые подобные учебные центры появляются в других регионах РФ. Планируется и выход за рубеж. С тех пор как открыла двери первая «Школа 21», удалось обучить тысячи студентов, которые полностью адаптировались к новой жизни в современных реалиях. И в дальнейшем Сбер планирует адаптировать граждан к продуктивному взаимодействию с новыми технологиями. Греф рекомендует формировать в подрастающем поколении интерес к новым технологиям, чтобы у них отсутствовал страх перед будущим.