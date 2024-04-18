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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В области стало больше преступлений против половой неприкосновенности детей

В области стало больше преступлений против половой неприкосновенности детей

18 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Данные следуют из отчёта начальника регионального управления МВД Василия Умнова, который он представил депутатам белгородской облдумы.
Сюжет
УМВД

По данным областного УМВД, в минувшем году в Белгородской области сократилось число подростков, совершивших преступления, в том числе в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимыми.

Вместе с тем у правоохранителей вызывает беспокойство рост преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. В УМВД подчеркнули, что более половины из них совершили близкие и знакомые потерпевших.

Решение проблемы — в совместной адресной работе всех субъектов профилактики. При этом роль координатора, безусловно, должна принадлежать областной комиссии по делам несовершеннолетних.
Василий Умнов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#УМВД#Профилактика#Несовершеннолетние#Преступления#Правоохранители#Белгород#Алкогольное опьянение#Василий Умнов
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