В области стало больше преступлений против половой неприкосновенности детей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По данным областного УМВД, в минувшем году в Белгородской области сократилось число подростков, совершивших преступления, в том числе в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимыми.
Вместе с тем у правоохранителей вызывает беспокойство рост преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. В УМВД подчеркнули, что более половины из них совершили близкие и знакомые потерпевших.
Решение проблемы — в совместной адресной работе всех субъектов профилактики. При этом роль координатора, безусловно, должна принадлежать областной комиссии по делам несовершеннолетних.
Василий Умнов