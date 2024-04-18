В ИНВИТРО назвали самый дефицитный витамин у половины россиян

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В результате было выявлено, что дефицит витамина D наблюдается у 51% из них. Особенно часто недостаток этого витамина отмечается среди детей и подростков до 18 лет (59,6%).
Также высокий процент дефицита витамина D отмечен среди молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет (53,22%), в то время как у пациентов старше 65 лет данный показатель составил 48,3%, пишет newizv.ru.
Причинами недостатка витамина D могут быть географическое положение страны, загрязнение промышленных районов, что затрудняет проникновение ультрафиолетовых лучей, а также изменения в образе жизни людей. Современный человек стал реже проводить время на свежем воздухе.
Дефицит витамина D является проблемой повсеместно. Если в Москве и Московской области дефицит выявлен у 48% и 52% населения соответственно, то на юге России этот показатель еще выше и составляет 56,8%.
Витамин D играет важную роль в работе иммунной системы, поэтому его недостаток делает организм более уязвимым к инфекциям. Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, депрессии и раздражительности.
Эксперт ИНВИТРО Екатерина Терентьева отмечает, что способность кожи синтезировать витамин D ухудшается с возрастом. Основным источником этого витамина для человека является синтез в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей. В продуктах питания его содержание невелико.
Для определения уровня витамина D необходимо провести анализ крови. Результаты позволят определить, требуется ли пациенту дополнительный прием витамина. Однако важно помнить, что самолечение может быть опасным, поэтому следует обратиться к специалистам.