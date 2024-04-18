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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

В Белгороде построят больницу скорой медицинской помощи

В Белгороде построят больницу скорой медицинской помощи

18 апреля 2024, 17:33
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что власти делают всё необходимое, чтобы работы стартовали в 2024 году.

Во время прямого эфира губернатор рассказал о строительстве больницы скорой медицинской помощи в Белгороде. Он отметил, что проект и решение президента есть.

Решение принято и строительство должны начать в 2025 году, однако мы делаем всё необходимое, чтобы дать старт работам в 2024-м. БСМП — один из главных объектов здравоохранения. Я уверен, несмотря на оперативную обстановку, динамика будет лучше.
Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 7 на Губкина, 46. Сейчас областной УКС ищет подрядчика, который выполнит проектные работы. Исполнителя контракта определят 7 мая. На разработку проекта готовы потратить 5 млн 269 тыс. 641 рубль.

#Кристина Семенчук#Строительство#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Скорая медицинская помощь
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