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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Прибыль «Белгородского цемента» упала вдвое за прошлый год

Прибыль «Белгородского цемента» упала вдвое за прошлый год

18 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI
Согласно данным отчёта СПАРК «Интерфакс», чистая прибыль ЗАО «Белгородский цемент» снизилась в 2023 году вдвое по сравнению с позапрошлым годом. Ситуация с выручкой при этом существенно не изменилась.

Так, в 2023 году белгородскому цезмаводу удалось заработать чистой прибылью 185 млн рублей: это вдвое меньше, чем в 2022 году. При этом сумма выручки составила за этот же период 2,8 млрд рублей.

Чистые активы по итогам прошлого года у ЗАО «Белгородский цемент» потянули на 1,5 млрд рублей. Ситуация с ними остаётся стабильной уже порядка пяти лет подряд. Принадлежит предприятие федеральному АО «Цемрос».

Руководят цемзаводом, согласно отчёту, два человека: Эдуард Андросов и Вадим Шаблицкий. Напомним, что первый сейчас является фигурантом уголовного дела: Андросова обвиняют в попытке дать взятку Росприроднадзору. Таким образом, выполняет обязанности гендиректора завода сейчас Шаблицкий.

Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города. Всё это привлекло к тому, что организацию решили внепланово проверить на соблюдение экологических норм. Кончилось всё громким задержанием.

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