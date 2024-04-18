Прибыль «Белгородского цемента» упала вдвое за прошлый год

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Так, в 2023 году белгородскому цезмаводу удалось заработать чистой прибылью 185 млн рублей: это вдвое меньше, чем в 2022 году. При этом сумма выручки составила за этот же период 2,8 млрд рублей.
Чистые активы по итогам прошлого года у ЗАО «Белгородский цемент» потянули на 1,5 млрд рублей. Ситуация с ними остаётся стабильной уже порядка пяти лет подряд. Принадлежит предприятие федеральному АО «Цемрос».
Руководят цемзаводом, согласно отчёту, два человека: Эдуард Андросов и Вадим Шаблицкий. Напомним, что первый сейчас является фигурантом уголовного дела: Андросова обвиняют в попытке дать взятку Росприроднадзору. Таким образом, выполняет обязанности гендиректора завода сейчас Шаблицкий.
Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города. Всё это привлекло к тому, что организацию решили внепланово проверить на соблюдение экологических норм. Кончилось всё громким задержанием.