Как выгодно застраховать автомобиль?

Posted 18 апреля, 08:46
Published 18 апреля, 08:46
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Стоимость полиса:
• для отечественных легковых автомобилей — 5400 рублей;
• для иностранных легковых автомобилей — 7200 рублей;
• для иностранных легковых автомобилей премиум-сегмента — 10800 рублей.
Предложение действует для автомобилей не старше 20 лет.
Преимущества полиса «Автокаско Профи Оптимальный»:
• Гарантированный ремонт автомобиля, если в ДТП установлен другой виновник.
• Возмещение вреда, даже если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.
• Страховка на случай противоправных действий других лиц, стихийных бедствий и причинения вреда животными.
• Компенсация — до 1 млн рублей (в пределах стоимости автомобиля).
• Оформление — онлайн, без осмотра авто.
Ознакомиться с подробностями программы и оставить заявку на оформление каско можно на сайте или по телефону 8 800 333 66 35.