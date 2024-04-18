Белгородские депутаты утвердили на должность зама губернатора Сергея Дядькина

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Сергей Дядькин родился в 1975 году в Белгороде. Получил два высших образования. В 1998 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Экономика и управление на предприятиях промышленности, строительных материалов». В 2004 году — Белгородский госуниверситет по специальности «Юриспруденция».
С 2000 по 2002 год проходил службу в Вооружённых силах РФ. Участвовал в антитеррористической операции на Кавказе. После службы более 20 лет работал на руководящих должностях в различных крупных коммерческих организациях, на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
1 апреля 2024 года Дядькина назначили врио заместителя губернатора Белгородской области в соответствующей сфере деятельности.
Депутаты облдумы рассмотрели и согласовали кандидатуру Дядькина на госдолжность заместителя губернатора Белгородской области.