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Белгородские депутаты утвердили на должность зама губернатора Сергея Дядькина

Белгородские депутаты утвердили на должность зама губернатора Сергея Дядькина

18 апреля 2024, 10:00
Фото: «Мотовилихинские заводы»
В ходе заседания облдумы депутаты согласовали назначение на госдолжность зама губернатора Белгородской области Сергея Дядькина. Он осуществляет управление региональной безопасностью и теробороны на территории области. Также он обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства с силовиками.

Сергей Дядькин родился в 1975 году в Белгороде. Получил два высших образования. В 1998 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Экономика и управление на предприятиях промышленности, строительных материалов». В 2004 году — Белгородский госуниверситет по специальности «Юриспруденция».

С 2000 по 2002 год проходил службу в Вооружённых силах РФ. Участвовал в антитеррористической операции на Кавказе. После службы более 20 лет работал на руководящих должностях в различных крупных коммерческих организациях, на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

1 апреля 2024 года Дядькина назначили врио заместителя губернатора Белгородской области в соответствующей сфере деятельности.

Депутаты облдумы рассмотрели и согласовали кандидатуру Дядькина на госдолжность заместителя губернатора Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Правительство#Заместитель губернатора#Силовики#Взаимодействие#Белгород#Юриспруденция#Региональная безопасность
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