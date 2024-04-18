Белгородские депутаты утвердили на должность зама губернатора Сергея Дядькина

С 2000 по 2002 год проходил службу в Вооружённых силах РФ. Участвовал в антитеррористической операции на Кавказе. После службы более 20 лет работал на руководящих должностях в различных крупных коммерческих организациях, на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса.