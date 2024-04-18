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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Бензин

Белгородская область остаётся в тройке лидеров по стоимости бензина в ЦФО

18 апреля 2024, 13:50
Фото: 1MI
Бензин

В Белгородской области продолжает дорожать бензин

Дороже, чем в Белгородской области, бензин только в Москве и Подмосковье. Данными о динамике цен на бензин поделился Росстат.
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Бензин

По данным на 15 апреля средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 55,96 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Москва и Подмосковье — 56,08 рубля и 56,18 рубля соответственно.

Цена на АИ-92 в Белгородской области достигла 51,09 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,57 рубля, АИ-98 — 68,60 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,46 рубля.

За неделю в регионе подорожали все марки автомобильного бензина. Так, цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,24%, 0,43% и 0,18% соответственно. Дизель же подорожал чуть меньше — его стоимость увеличилась на 0,15%.

В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,68 рубля, в Курской — 53,84 рубля.

Напомним, что ранее цены на бензин в Белгородской области были как в Москве, однако уже в начале апреля стоимость в приграничном регионе стала падать.

Ещё немного — и столица: цены на бензин в Белгородской области близки к московским
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Новости Белгорода#Росстат#Белгород#Цены на бензин
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