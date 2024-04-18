Белгородская область остаётся в тройке лидеров по стоимости бензина в ЦФО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По данным на 15 апреля средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 55,96 рубля за литр. По цене регион в ЦФО опережают только Москва и Подмосковье — 56,08 рубля и 56,18 рубля соответственно.
Цена на АИ-92 в Белгородской области достигла 51,09 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,57 рубля, АИ-98 — 68,60 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,46 рубля.
За неделю в регионе подорожали все марки автомобильного бензина. Так, цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,24%, 0,43% и 0,18% соответственно. Дизель же подорожал чуть меньше — его стоимость увеличилась на 0,15%.
В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,68 рубля, в Курской — 53,84 рубля.
Напомним, что ранее цены на бензин в Белгородской области были как в Москве, однако уже в начале апреля стоимость в приграничном регионе стала падать.