Белгородская область остаётся в тройке лидеров по стоимости бензина в ЦФО

За неделю в регионе подорожали все марки автомобильного бензина. Так, цены на АИ-92, АИ-95 и АИ-98 выросли на 0,24%, 0,43% и 0,18% соответственно. Дизель же подорожал чуть меньше — его стоимость увеличилась на 0,15%.