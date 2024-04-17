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Сиренс

«Зарыдала в голос»: белгородцев пугают сиреной, предупреждающей о возможных пожарах

17 апреля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Сиренс

Жителей Старого Оскола пугает сирена, предупреждающая о возникновении пожаров

Старооскольцы требуют перестать пугать их системой оповещения. По словам местной жительницы, через сирену предупреждают о рисках возникновения пожаров, но каждый раз люди думают, что на территории объявлен сигнал о ракетной опасности. На жалобу ответили в администрации.

Жительница Старого Оскола попросила в социальных сетях прекратить озвучивать информацию о возможных пожарах через систему оповещения. По её словам, те, кто захочет, будет жечь траву в любом случае.

Эта система необходима в крайних случаях, при угрозах! А на деле люди пугаются понапрасну. Например, сегодня маленькая девочка зарыдала в голос. И так по несколько раз в день. Отмените это, пожалуйста!
жительница Старого Оскола

На жалобу отреагировали в старооскольской администрации. Её представители сообщили, что систему оповещения можно использовать не только в случае ракетной опасности.

Система оповещения может быть использована не только для оповещения населения о сигналах гражданской обороны (ракетная опасность и прочее), но и передачи информации для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.
администрация Старооскольского горокруга

Напомним, что в начале апреля старооскольцев предупреждали о том, что систему оповещения будут включать четыре раза в день. Такое решение было принято из-за частого возникновения пожаров на территории муниципалитета.

Систему оповещения в неприграничном городе будут применять четырежды в день
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Система оповещения
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