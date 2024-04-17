«Зарыдала в голос»: белгородцев пугают сиреной, предупреждающей о возможных пожарах

Жителей Старого Оскола пугает сирена, предупреждающая о возникновении пожаров

Старооскольцы требуют перестать пугать их системой оповещения. По словам местной жительницы, через сирену предупреждают о рисках возникновения пожаров, но каждый раз люди думают, что на территории объявлен сигнал о ракетной опасности. На жалобу ответили в администрации.