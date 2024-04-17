«Зарыдала в голос»: белгородцев пугают сиреной, предупреждающей о возможных пожарах

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Жительница Старого Оскола попросила в социальных сетях прекратить озвучивать информацию о возможных пожарах через систему оповещения. По её словам, те, кто захочет, будет жечь траву в любом случае.
Эта система необходима в крайних случаях, при угрозах! А на деле люди пугаются понапрасну. Например, сегодня маленькая девочка зарыдала в голос. И так по несколько раз в день. Отмените это, пожалуйста!
жительница Старого Оскола
На жалобу отреагировали в старооскольской администрации. Её представители сообщили, что систему оповещения можно использовать не только в случае ракетной опасности.
Система оповещения может быть использована не только для оповещения населения о сигналах гражданской обороны (ракетная опасность и прочее), но и передачи информации для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.
администрация Старооскольского горокруга
Напомним, что в начале апреля старооскольцев предупреждали о том, что систему оповещения будут включать четыре раза в день. Такое решение было принято из-за частого возникновения пожаров на территории муниципалитета.