В каком формате пройдёт «Библионочь» в Белгороде в этом году?

Акция «Библионочь» в Белгороде пройдёт 20 апреля

В этом году тема всероссийской акции звучит как «Читаем всей семьёй». В областном центре мероприятия организуют научная библиотека и библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко, сообщает «Культурный регион».