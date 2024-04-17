В каком формате пройдёт «Библионочь» в Белгороде в этом году?

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» пройдёт 20 апреля. Тема акции в этом году — «Читаем всей семьёй».
В Белгороде мероприятия пройдут в онлайн-формате. Запланированы они на 20 апреля, начало в 19:00. Акцию организует научная библиотека. Для белгородцев подготовили конкурсы, викторины, мастер-классы и художественные чтения. Акцию будут транслировать на странице библиотеки в VK.
Также программу подготовила государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на площадке в VK.
Для участников подготовили специальную программу, которая включает встречу с писателем, членом Союза писателей России Вячеславом Колесником, творческую встречу с доцентом кафедры международных отношений Ириной Гуковой, мастер-класс по аквагриму, семейную концертную программу. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.