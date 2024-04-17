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Библиотека

В каком формате пройдёт «Библионочь» в Белгороде в этом году?

17 апреля 2024, 16:16
Фото: 1MI
Библиотека

Акция «Библионочь» в Белгороде пройдёт 20 апреля

В этом году тема всероссийской акции звучит как «Читаем всей семьёй». В областном центре мероприятия организуют научная библиотека и библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко, сообщает «Культурный регион».

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» пройдёт 20 апреля. Тема акции в этом году — «Читаем всей семьёй».

В Белгороде мероприятия пройдут в онлайн-формате. Запланированы они на 20 апреля, начало в 19:00. Акцию организует научная библиотека. Для белгородцев подготовили конкурсы, викторины, мастер-классы и художественные чтения. Акцию будут транслировать на странице библиотеки в VK.

Также программу подготовила государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на площадке в VK.

Для участников подготовили специальную программу, которая включает встречу с писателем, членом Союза писателей России Вячеславом Колесником, творческую встречу с доцентом кафедры международных отношений Ириной Гуковой, мастер-класс по аквагриму, семейную концертную программу. Мероприятия пройдут с 17:00 до 23:00.

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#Алина Харина#Город#Культура#Акция#Новости Белгорода#Библиотека#Белгород#Библионочь
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