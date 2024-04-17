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В Белгородской области появятся новые автомобильные электрозарядные станции

В Белгородской области появятся новые автомобильные электрозарядные станции

17 апреля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Места их установки определят инвесторы. Известно, что региональное минэкономразвития готово возместить часть затрат на строительство 10 объектов зарядной инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

В Белгородской области планируют установить новые автомобильные электрозарядные станции (АЭЗС). Региональное минэкономразвития готово возместить часть расходов на строительство 10 объектов зарядной инфраструктуры. Места, в которых появятся АЭЗС, определят инвесторы.

При этом инвесторы смогут возместит часть своих затрат. Как пишет издание, «на один объект электрозарядной инфраструктуры можно будет получить не более 2,8 млн руб. возмещения, в том числе 60%, но не более 1,9 млн руб. на покупку АЭЗС и 30%, но не более 900 тыс. руб. на техприсоединение к электросетям».

Всего же в регионах Черноземья в текущем году должно появиться 67 автомобильных электрозарядных станций. В соседней Воронежской области планируют установить 15 дополнительных АЭСЗ, в Курской — 10, в Липецкой — 12, в Орловской — не менее 15, в Тамбовской — пять.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Автомобильные электрозарядные станции
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