В Белгородской области появятся новые автомобильные электрозарядные станции

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Белгородской области планируют установить новые автомобильные электрозарядные станции (АЭЗС). Региональное минэкономразвития готово возместить часть расходов на строительство 10 объектов зарядной инфраструктуры. Места, в которых появятся АЭЗС, определят инвесторы.
При этом инвесторы смогут возместит часть своих затрат. Как пишет издание, «на один объект электрозарядной инфраструктуры можно будет получить не более 2,8 млн руб. возмещения, в том числе 60%, но не более 1,9 млн руб. на покупку АЭЗС и 30%, но не более 900 тыс. руб. на техприсоединение к электросетям».
Всего же в регионах Черноземья в текущем году должно появиться 67 автомобильных электрозарядных станций. В соседней Воронежской области планируют установить 15 дополнительных АЭСЗ, в Курской — 10, в Липецкой — 12, в Орловской — не менее 15, в Тамбовской — пять.