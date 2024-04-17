В Белгородской области появятся новые автомобильные электрозарядные станции

При этом инвесторы смогут возместит часть своих затрат. Как пишет издание, «на один объект электрозарядной инфраструктуры можно будет получить не более 2,8 млн руб. возмещения, в том числе 60%, но не более 1,9 млн руб. на покупку АЭЗС и 30%, но не более 900 тыс. руб. на техприсоединение к электросетям».