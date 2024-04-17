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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Проект водного транспорта в Белгороде пока далёк от реализации

Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде

17 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Проект водного транспорта в Белгороде пока далёк от реализации

В конце ноября 2023 года белгородские власти обсудили концепцию развития водного транспорта в областном центре. Тогда стало известно, что срок реализации первого этапа — июнь–июль 2024 года. Журналисты Бел.Ру обратились в мэрию и выяснили, что уже успели сделать.

В ноябре 2023 года мэр областного центра Валентин Демидов представил концепцию развития водного транспорта на реках Везёлка и Северский Донец в областном центре. По его словам, реализовать первый этап концепции планировали к июню-июлю 2024 года.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы выяснить, что власти уже сделали в данном направлении. Из ответа следует, что департамент городского хозяйства совместно с членами рабочей группы подготовили концепцию развития водного транспорта на реках городского округа, а также подготовили проект дорожной карты. Его направили на обсуждение и согласование членам рабочей группы для предложений и внесения необходимых корректировок.

В настоящее время концепция и проект дорожной карты находятся на рассмотрении.

Городские власти добавили, что после утверждения концепции и дорожной карты определят инвесторов, подрядчиков по строительству необходимой инфраструктуры, а также источник необходимого финансирования.

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