Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы выяснить, что власти уже сделали в данном направлении. Из ответа следует, что департамент городского хозяйства совместно с членами рабочей группы подготовили концепцию развития водного транспорта на реках городского округа, а также подготовили проект дорожной карты. Его направили на обсуждение и согласование членам рабочей группы для предложений и внесения необходимых корректировок.