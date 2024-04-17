Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В ноябре 2023 года мэр областного центра Валентин Демидов представил концепцию развития водного транспорта на реках Везёлка и Северский Донец в областном центре. По его словам, реализовать первый этап концепции планировали к июню-июлю 2024 года.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода, чтобы выяснить, что власти уже сделали в данном направлении. Из ответа следует, что департамент городского хозяйства совместно с членами рабочей группы подготовили концепцию развития водного транспорта на реках городского округа, а также подготовили проект дорожной карты. Его направили на обсуждение и согласование членам рабочей группы для предложений и внесения необходимых корректировок.
В настоящее время концепция и проект дорожной карты находятся на рассмотрении.
Городские власти добавили, что после утверждения концепции и дорожной карты определят инвесторов, подрядчиков по строительству необходимой инфраструктуры, а также источник необходимого финансирования.