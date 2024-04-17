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Росгвардейцы передают музею найденные в зоне СВО экспонаты

Шевроны ВСУ и немецкое термоодеяло передали музею в белгородской Прохоровке

17 апреля 2024, 06:40
Фото: управление Росгвардии по Белгородской области.
Росгвардейцы передают музею найденные в зоне СВО экспонаты

Росгвардейцы передали трофеи с СВО музею «Прохоровское поле» под Белгородом

Среди экспонатов — нарукавные шевроны ВСУ, нагрудные знаки, осколки от ствольной артиллерии. Подробности сообщает управление Росгвардии по Белгородской области.

Росгвардейцы — участники боевых действий передали музею-заповеднику «Прохоровское поле» трофеи, найденные на территории в зоне СВО, которую ранее занимал противник.

Музей получил нарукавные шевроны ВСУ, нагрудные знаки, осколки от ствольной артиллерии, немецкие медсредства для оказания первой помощи — термоодеяло и перевязочный материал.

«Смотря на эти предметы в стенах музея, который посвящён событиям Великой Отечественной войны и людям, которые ценой своей жизни боролись с нацизмом, снова окунаешься в те страшные события прошлого», — подчеркнули сотрудники музея.

Росгвардейцев поблагодарили за вклад в фонд выставки и провели для них экскурсию по «Третьему ратному полю России», «Музею бронетанковой техники», а также музею «Битва за оружие Великой Победы» и храму Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Переданные музею в Прохоровке экспонатыПереданные музею в Прохоровке экспонаты
Переданные музею в Прохоровке экспонаты
Фото: управление Росгвардии по Белгородской области.
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Прохоровка#Новости Белгорода#Прохоровское поле#Белгород#СВО
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