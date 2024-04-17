Шевроны ВСУ и немецкое термоодеяло передали музею в белгородской Прохоровке

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Росгвардейцы — участники боевых действий передали музею-заповеднику «Прохоровское поле» трофеи, найденные на территории в зоне СВО, которую ранее занимал противник.
Музей получил нарукавные шевроны ВСУ, нагрудные знаки, осколки от ствольной артиллерии, немецкие медсредства для оказания первой помощи — термоодеяло и перевязочный материал.
«Смотря на эти предметы в стенах музея, который посвящён событиям Великой Отечественной войны и людям, которые ценой своей жизни боролись с нацизмом, снова окунаешься в те страшные события прошлого», — подчеркнули сотрудники музея.
Росгвардейцев поблагодарили за вклад в фонд выставки и провели для них экскурсию по «Третьему ратному полю России», «Музею бронетанковой техники», а также музею «Битва за оружие Великой Победы» и храму Первоверховных апостолов Петра и Павла.