Проекты учёных Белгородского госуниверситета получили гранты РНФ

Такие чернозёмы могут являться фоном сравнения с расположенными поблизости чернозёмами старого сельскохозяйственного освоения для более точной оценки многовековой антропогенной трансформации их свойств. Кроме того, существует ряд нерешённых вопросов в географии распространения свойств природных (целинных) чернозёмов: мощности их гумусовых горизонтов, содержания и запасов в них гумуса и др. Исследование будет носить как прикладной характер с целью совершенствования мониторинга аграрно освоенных почв, так и фундаментальный — в плане углубления знаний по теории почвообразования в лесостепной зоне.