Проекты учёных Белгородского госуниверситета получили гранты РНФ

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Важное для региона исследование чернозёмов лесостепи юга Среднерусской возвышенности будет проводить научный коллектив под руководством профессора института наук о Земле Юрия Чендева.
Проект рассчитан на три года и направлен на выявление нетронутых распашкой чернозёмов в аграрно освоенной лесостепи юга Среднерусской возвышенности.
— Эту задачу никто из учёных ранее не ставил, и изучение «диких» чернозёмов проводилось только на нескольких заповедных участках. Это Ямская степь в Белгородской области и степные фрагменты Центрально-Чернозёмного заповедника в Курской области. Наша задача — найти нетронутые распашкой чернозёмы в ряде других мест, главным образом на территории Белгородской области, — пояснил Юрий Григорьевич.
Такие чернозёмы могут являться фоном сравнения с расположенными поблизости чернозёмами старого сельскохозяйственного освоения для более точной оценки многовековой антропогенной трансформации их свойств. Кроме того, существует ряд нерешённых вопросов в географии распространения свойств природных (целинных) чернозёмов: мощности их гумусовых горизонтов, содержания и запасов в них гумуса и др. Исследование будет носить как прикладной характер с целью совершенствования мониторинга аграрно освоенных почв, так и фундаментальный — в плане углубления знаний по теории почвообразования в лесостепной зоне.
В исследовании будут участвовать научные коллективы института наук о Земле НИУ «БелГУ», географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Института агрохимии и почвоведения Сибирского отделения РАН.
Крупным грантом поддержано и гуманитарное исследование, которое будет проводить со своей командой профессор кафедры философии и теологии института общественных наук и массовых коммуникация Андрей Майданский, анализирующий развитие философской мысли, её влияние на современную психологию и педагогику.
Исследование также рассчитано на три года, в проектную группу войдут молодые специалисты по творчеству Ильенкова, диалектической логике и марксистской философии. Также в качестве исполнителя в её состав входит дочь Эвальда Ильенкова кандидат психологических наук Елена Иллеш.
— Мы давно сотрудничаем с Еленой Эвальдовной. Она предоставила нам доступ к домашнему архиву Ильенков, который мы изучаем, постепенно издаём и комментируем. Ильенков считается признанным в мире классиком теории познания, которую он называл диалектической логикой, – пояснил Андрей Дмитриевич.
Также Ильенков известен своим обоснованием системы воспитания слепоглухих. В своих работах он доказал, что даже слепые и глухие от рождения могут со временем стать полноценными членами общества при надлежащем методе воспитания и обучения.
Грантовая поддержка будет оказываться в 2024–2026 годах, размер одного гранта РНФ составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.