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Проекты учёных Белгородского госуниверситета получили гранты РНФ

Проекты учёных Белгородского госуниверситета получили гранты РНФ

17 апреля 2024, 14:35
Фото: НИУ «БелГУ»
В конкурсе на получение грантов РНФ по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» победили два проекта от НИУ «БелГУ».

Важное для региона исследование чернозёмов лесостепи юга Среднерусской возвышенности будет проводить научный коллектив под руководством профессора института наук о Земле Юрия Чендева.

Проект рассчитан на три года и направлен на выявление нетронутых распашкой чернозёмов в аграрно освоенной лесостепи юга Среднерусской возвышенности.

— Эту задачу никто из учёных ранее не ставил, и изучение «диких» чернозёмов проводилось только на нескольких заповедных участках. Это Ямская степь в Белгородской области и степные фрагменты Центрально-Чернозёмного заповедника в Курской области. Наша задача — найти нетронутые распашкой чернозёмы в ряде других мест, главным образом на территории Белгородской области, — пояснил Юрий Григорьевич.

Такие чернозёмы могут являться фоном сравнения с расположенными поблизости чернозёмами старого сельскохозяйственного освоения для более точной оценки многовековой антропогенной трансформации их свойств. Кроме того, существует ряд нерешённых вопросов в географии распространения свойств природных (целинных) чернозёмов: мощности их гумусовых горизонтов, содержания и запасов в них гумуса и др. Исследование будет носить как прикладной характер с целью совершенствования мониторинга аграрно освоенных почв, так и фундаментальный — в плане углубления знаний по теории почвообразования в лесостепной зоне.

В исследовании будут участвовать научные коллективы института наук о Земле НИУ «БелГУ», географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Института агрохимии и почвоведения Сибирского отделения РАН.

Крупным грантом поддержано и гуманитарное исследование, которое будет проводить со своей командой профессор кафедры философии и теологии института общественных наук и массовых коммуникация Андрей Майданский, анализирующий развитие философской мысли, её влияние на современную психологию и педагогику.

Исследование также рассчитано на три года, в проектную группу войдут молодые специалисты по творчеству Ильенкова, диалектической логике и марксистской философии. Также в качестве исполнителя в её состав входит дочь Эвальда Ильенкова кандидат психологических наук Елена Иллеш.

— Мы давно сотрудничаем с Еленой Эвальдовной. Она предоставила нам доступ к домашнему архиву Ильенков, который мы изучаем, постепенно издаём и комментируем. Ильенков считается признанным в мире классиком теории познания, которую он называл диалектической логикой, – пояснил Андрей Дмитриевич.

Также Ильенков известен своим обоснованием системы воспитания слепоглухих. В своих работах он доказал, что даже слепые и глухие от рождения могут со временем стать полноценными членами общества при надлежащем методе воспитания и обучения.

Грантовая поддержка будет оказываться в 2024–2026 годах, размер одного гранта РНФ составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Белгородский госуниверситет#Творчество#Философия#Психология#Научные исследования
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