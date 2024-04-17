Проблемный детский городок в Белгороде не планируют ремонтировать в этом году

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
К властям с вопросом о работе детского городка в парке Победы за «Лентой» обратилась белгородка Кристина. Женщина поинтересовалась, когда его отремонтируют и снова откроют для белгородцев.
«Вроде бы, такой упор на рождаемость, но мест в городском парке толковых нет для прогулок и игр с детьми», — написала женщина.
На вопрос горожанки ответила мэрия. В администрации сообщили, что в 2024 году реконструкция этого объекта не предусмотрена. Ремонт городка предложат к финансированию на 2025 и последующие годы.
Несколько лет назад на этой площадке дети получили травмы. Всё обещали починить и открыть вновь. В прошлом году местные жители заметили, что городок начал превращаться в свалку.
Позже выяснилось, что детский городок закрыт для посещения уже больше года. Площадку осмотрела комиссия, которая решила, что её откроют после реконструкции. В прошлом году также отмечалось, что по объекту разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонта.