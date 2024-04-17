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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Дети на площадке

Проблемный детский городок в Белгороде не планируют ремонтировать в этом году

17 апреля 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Дети на площадке
Детский городок в центре города закрыли больше года назад из соображений безопасности. Местные жители интересуются, когда на объекте планируется провести ремонт. Ответ дала мэрия.

К властям с вопросом о работе детского городка в парке Победы за «Лентой» обратилась белгородка Кристина. Женщина поинтересовалась, когда его отремонтируют и снова откроют для белгородцев.

«Вроде бы, такой упор на рождаемость, но мест в городском парке толковых нет для прогулок и игр с детьми», — написала женщина.

На вопрос горожанки ответила мэрия. В администрации сообщили, что в 2024 году реконструкция этого объекта не предусмотрена. Ремонт городка предложат к финансированию на 2025 и последующие годы.

Несколько лет назад на этой площадке дети получили травмы. Всё обещали починить и открыть вновь. В прошлом году местные жители заметили, что городок начал превращаться в свалку.

Позже выяснилось, что детский городок закрыт для посещения уже больше года. Площадку осмотрела комиссия, которая решила, что её откроют после реконструкции. В прошлом году также отмечалось, что по объекту разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонта.

Кирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре Белгорода
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Площадка#Детская площадка#Новости Белгорода#Белгород
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