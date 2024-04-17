Проблемный детский городок в Белгороде не планируют ремонтировать в этом году

Позже выяснилось, что детский городок закрыт для посещения уже больше года. Площадку осмотрела комиссия, которая решила, что её откроют после реконструкции. В прошлом году также отмечалось, что по объекту разрабатывается проектно-сметная документация для проведения ремонта.