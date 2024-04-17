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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Затопленный переход на Харгоре

Подводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка

17 апреля 2024, 12:30
Фото: «Белгородские подробности»
Затопленный переход на Харгоре

Белгородцы снова жалуются на затопленный переход на Харгоре

Кадры с подземкой публикуют в Telegram-канале «Белгородские подробности». Примечательно, что привести переход в порядок планировали ещё в прошлом году.

В городе снова затапливает переход в районе рынка «Семейный». Аналогичная ситуация наблюдается и в подземке на «Спутнике».

Напомним, что годом ранее белгородцы уже жаловались на плачевное состояние подземки возле рынка «Семейный». Местные жители отмечали, что в переходе побиты и исписаны вандалами стены. Отметим, что подземка уже долгое время находится не в лучшем состоянии — ранее она также была затоплена.

Примечательно также, что в минувшем году в мэрии заявили, что приведут в порядок подземный переход. По словам заммэра Василия Голикова, планировалось выполнить ремонт парапета, покрытия козырька, стенового покрытия, системы сбора и отвода ливневых вод, а также провести антикоррозийную обработку. Срок при этом обозначили до 1 июля 2023 года.

А в феврале горожане попросили властей почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Мэр напомнил, что сейчас этот переход не функционирует. Там поднялись грунтовые воды, из-за этого участок затапливает. Его должны были заполнить специальными растворами, чтобы ликвидировать последствия подтоплений.

затопленный переход на Харгорезатопленный переход на Харгоре
затопленный переход на Харгорезатопленный переход на Харгоре
затопленный переход на Харгоре
Фото: «Белгородские подробности»
Что станет с подземным переходом на Спутнике в Белгороде?
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Подтопление#Подземный переход#Белгород
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