Подводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В городе снова затапливает переход в районе рынка «Семейный». Аналогичная ситуация наблюдается и в подземке на «Спутнике».
Напомним, что годом ранее белгородцы уже жаловались на плачевное состояние подземки возле рынка «Семейный». Местные жители отмечали, что в переходе побиты и исписаны вандалами стены. Отметим, что подземка уже долгое время находится не в лучшем состоянии — ранее она также была затоплена.
Примечательно также, что в минувшем году в мэрии заявили, что приведут в порядок подземный переход. По словам заммэра Василия Голикова, планировалось выполнить ремонт парапета, покрытия козырька, стенового покрытия, системы сбора и отвода ливневых вод, а также провести антикоррозийную обработку. Срок при этом обозначили до 1 июля 2023 года.
А в феврале горожане попросили властей почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Мэр напомнил, что сейчас этот переход не функционирует. Там поднялись грунтовые воды, из-за этого участок затапливает. Его должны были заполнить специальными растворами, чтобы ликвидировать последствия подтоплений.