Подводный переход: в Белгороде вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка

Примечательно также, что в минувшем году в мэрии заявили, что приведут в порядок подземный переход. По словам заммэра Василия Голикова, планировалось выполнить ремонт парапета, покрытия козырька, стенового покрытия, системы сбора и отвода ливневых вод, а также провести антикоррозийную обработку. Срок при этом обозначили до 1 июля 2023 года.