Мэр Сочи Копайгородский запустил процесс обновления дорожной инфраструктуры

Копайгородский объявил о начале крупномасштабного обновления общественного транспорта в городе, что, по оценкам экспертов, станет самым значимым событием за последние десять лет. В рамках этой инициативы уже начали курсировать 180 новых газомоторных автобусов, а к концу 2024 года введут в эксплуатацию еще 121 автобус, работающий на метане, и девять современных электробусов.