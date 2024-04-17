Мэр Сочи Копайгородский запустил процесс обновления дорожной инфраструктуры

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:51
План модернизации транспортной системы Сочи включает более двухсот мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности всех районов города. По заявлению Копайгородского, реализация проекта должна завершиться к 2040 году. Об этом информирует МК.
Под руководством мэра города продолжается внедрение экологически чистого транспорта, что кажется особенно актуальным в субтропическом климате. Этот проект осуществляется в соответствии с национальной программой «Безопасные и качественные дороги», которую поддерживают президент, Правительство России и региональные власти.
Ключевые мероприятия этой программы связаны с ремонтом дорожного покрытия и формированием новой инфраструктуры для улучшения транспортной логистики. При реализации проекта в городе опираются на особенности существующей транспортной системы и результаты опросов горожан относительно проблем в транспортном обслуживании.
Копайгородский объявил о начале крупномасштабного обновления общественного транспорта в городе, что, по оценкам экспертов, станет самым значимым событием за последние десять лет. В рамках этой инициативы уже начали курсировать 180 новых газомоторных автобусов, а к концу 2024 года введут в эксплуатацию еще 121 автобус, работающий на метане, и девять современных электробусов.
Под руководством Копайгородского Сочи стал лидером в реализации национальной программы «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в городе было отремонтировано более трехсот участков дорог, включая центральные улицы и отдаленные районы, общей протяженностью почти 350 километров. На текущий год запланирован ремонт еще 59 улиц и переулков.
Копайгородский поручил завершить все текущие ремонтные работы до начала туристического сезона, при необходимости приостановив более длительные работы, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов.
Одним из ключевых проектов является строительство объездной дороги, которая позволит избежать транспортных проблем при движении в Адлер, Красную Поляну и к аэропорту. Проект команды Копайгородского поддерживается на государственном уровне. Работы планируется начать уже в текущем году, а завершить в 2026-м.