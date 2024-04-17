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Книги

Когда на Белгородский Арбат вернут шкаф для буккроссинга?

17 апреля 2024, 15:56
Фото: 1MI
Книги

Белгородцы просят вернуть в центр города шкаф для буккроссинга

Белгородка поинтересовалась, когда в центр города вернут точку буккроссинга. По её словам, шкаф для книгообмена пользовался у местных жителей популярностью. На обращение отреагировали в городской администрации.

Жительница Белгорода обратилась к мэрии с просьбой вернуть в центр города шкаф для буккроссинга. По её словам, ранее точка для обмена книгами находилась чуть дальше солнечных часов, размещённых на Центральном рынке.

«Затея была очень хорошая — книги просто разбирались, и людям приятно. Шкаф для буккроссинга есть в „Октябре“, но там неочевидное место», — отметила белгородка.

В мэрии Белгорода отреагировали на обращение и отметили, что шкаф для книгообмена вернут летом: на прежнее место его должны установить к 1 июня этого года.

Предположительно, белгородка говорит о шкафе с книгами, который прошлым летом устанавливали на Белгородском Арбате.

В центре Белгорода появилась новая точка книгообмена
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Буккроссинг#Солнечные часы
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