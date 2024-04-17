Когда на Белгородский Арбат вернут шкаф для буккроссинга?

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жительница Белгорода обратилась к мэрии с просьбой вернуть в центр города шкаф для буккроссинга. По её словам, ранее точка для обмена книгами находилась чуть дальше солнечных часов, размещённых на Центральном рынке.
«Затея была очень хорошая — книги просто разбирались, и людям приятно. Шкаф для буккроссинга есть в „Октябре“, но там неочевидное место», — отметила белгородка.
В мэрии Белгорода отреагировали на обращение и отметили, что шкаф для книгообмена вернут летом: на прежнее место его должны установить к 1 июня этого года.
Предположительно, белгородка говорит о шкафе с книгами, который прошлым летом устанавливали на Белгородском Арбате.