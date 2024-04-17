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Эксперты назвали лучшие нейросети мира

Эксперты назвали лучшие нейросети мира

17 апреля 2024, 17:19
Фото: 1MI
Одно из ведущих изданий Европы TechBullion представило эксперимент по оценке лучших современных нейросетей для генерации изображений. Одним из критериев оценки было мастерство работы ИИ в разных художественных стилях.

В исследовании участвовали только нейросети, основой которых послужили фундаментальные модели собственной разработки. Это дало экспериментаторам возможность выявить неожиданно ограниченное предложение подобных сервисов. Доминирующими странами здесь стали Россия, США, Китай и Индия. Это еще раз подтвердило необходимость колоссальных финансовых и технологических ресурсов для активной разработки современных технологий.

Исследование содержит различные аналитические данные, которые дали возможность оценить работу нейросетей не только с точки зрения качества самого изображения, но и того, насколько картинка отражает замысел человека, сформулированный в промпте. Также оценивалась гармоничность элементов изображения, уровень его эстетичности и, кроме того, степень передачи конкретного художественного стиля (киберпанк, импрессионизм), если такая задача указывалась в промпте.

Среди отечественных нейросетей лучшей была признана Kandinsky. Сервис впервые был представлен в 2022 году. Как отмечают эксперты, особое преимущество этой российской нейросети в том, что она генерирует интересные произведения абстрактного искусства, которые настраивают зрителей на созерцание и размышление. Для создания промптов к подобным визуальным композициям требуется высокий уровень знаний в области абстрактного искусства.

Как сообщает NewsNN.ru, также в топ-10 попала YandexART, которая аналогично Kandinsky генерирует визуальный контент. Данная нейросеть обладает впечатляющими навыками создания образов в разных стилях. Тем не менее для достижения идеального результата придется поработать над созданием запросов.

Первые строчки рейтинга по итогам эксперимента заняли американские нейросети Midjourney, SDXL Turbo, Dall-E 3.

#Общество
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