Эксперты назвали лучшие нейросети мира

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В исследовании участвовали только нейросети, основой которых послужили фундаментальные модели собственной разработки. Это дало экспериментаторам возможность выявить неожиданно ограниченное предложение подобных сервисов. Доминирующими странами здесь стали Россия, США, Китай и Индия. Это еще раз подтвердило необходимость колоссальных финансовых и технологических ресурсов для активной разработки современных технологий.
Исследование содержит различные аналитические данные, которые дали возможность оценить работу нейросетей не только с точки зрения качества самого изображения, но и того, насколько картинка отражает замысел человека, сформулированный в промпте. Также оценивалась гармоничность элементов изображения, уровень его эстетичности и, кроме того, степень передачи конкретного художественного стиля (киберпанк, импрессионизм), если такая задача указывалась в промпте.
Среди отечественных нейросетей лучшей была признана Kandinsky. Сервис впервые был представлен в 2022 году. Как отмечают эксперты, особое преимущество этой российской нейросети в том, что она генерирует интересные произведения абстрактного искусства, которые настраивают зрителей на созерцание и размышление. Для создания промптов к подобным визуальным композициям требуется высокий уровень знаний в области абстрактного искусства.
Как сообщает NewsNN.ru, также в топ-10 попала YandexART, которая аналогично Kandinsky генерирует визуальный контент. Данная нейросеть обладает впечатляющими навыками создания образов в разных стилях. Тем не менее для достижения идеального результата придется поработать над созданием запросов.
Первые строчки рейтинга по итогам эксперимента заняли американские нейросети Midjourney, SDXL Turbo, Dall-E 3.