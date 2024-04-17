Эксперты назвали лучшие нейросети мира

Исследование содержит различные аналитические данные, которые дали возможность оценить работу нейросетей не только с точки зрения качества самого изображения, но и того, насколько картинка отражает замысел человека, сформулированный в промпте. Также оценивалась гармоничность элементов изображения, уровень его эстетичности и, кроме того, степень передачи конкретного художественного стиля (киберпанк, импрессионизм), если такая задача указывалась в промпте.