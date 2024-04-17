«До маразма дошли уже»: белгородка ответила на обвинения в гонении аистов

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Ранее заповедник «Белогорья» сообщил, что семья из Томаровки пытается выгнать из гнезда аистов. Утверждалось, что белгородцы разрушали гнёзда, которыми птицы пользовались на протяжении 10-15 лет. Отмечалось, что некоторые неравнодушные белгородцы пытаются помочь попавшим в беду аистам, а представители Союза охраны птиц России обратились в компетентные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
В итоге ситуацию с аистами решила разъяснить хозяйка дома, возле которого поселились аисты. Как рассказала женщина изданию, аисты жили на её участке ещё задолго до того, как семья переехала в этот дом. Женщина рассказала, что птиц не пыталась прогнать, а просто хотела переселить их на старое место, вглубь огорода. Изначально гнездо птиц находилось именно на том месте.
В прошлом году, вспоминает женщина, они увидели лежащего на земле аиста. Дочь отвезла его к ветеринару, где им рассказали, что у птицы перелом. Птицу семья пыталась лечить и кормить. Через несколько дней аист улетел.
Также в прошлом году был сильный ветер, гнездо на столбе в огороде сломалось. Весной 2024 года семья на месяц уехали в отпуск. Когда вернулись, заметили, что аисты поселились на столбе спереди дома.
«Но это было ещё не гнездо, как все кричат. Мы же столько лет с ними жили, я знаю, как выглядят их гнёзда. Это было просто несколько палок, они их носили, и всё», — отметила белгородка.
Семья хотела заказать вышку, чтобы перенести гнездо на старое место, но эта услуга обошлась бы в 10 тыс. рублей.
«К этому времени все уже начали обсуждать меня, что я гнездо сломала — и я начала им отвечать назло, что действительно это сделала. Да, говорю, лично залезла и сломала. Они до такого маразма дошли уже! Завели меня ужасно», — рассказала женщина.
Позже женщине посоветовали напугать птиц, чтобы они переселились на старое место. Так и появилось видео с тяпкой.
В итоге семья решила, что гнездо может остаться на новом месте перед домом.
«Но соседи продолжали говорить, что я разрушаю гнёзда, на видео снимали. И мне просто по-человечески обидно — почему обо мне так пишут, если я ничего не делала? Ну неужели нельзя просто подойти и по-человечески спросить?» — возмущена белгородка.