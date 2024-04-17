«До маразма дошли уже»: белгородка ответила на обвинения в гонении аистов

В итоге ситуацию с аистами решила разъяснить хозяйка дома, возле которого поселились аисты. Как рассказала женщина изданию, аисты жили на её участке ещё задолго до того, как семья переехала в этот дом. Женщина рассказала, что птиц не пыталась прогнать, а просто хотела переселить их на старое место, вглубь огорода. Изначально гнездо птиц находилось именно на том месте.