Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Гнездо аистов

«До маразма дошли уже»: белгородка ответила на обвинения в гонении аистов

17 апреля 2024, 16:36
Фото: «Открытый Белгород»
Гнездо аистов

Белгородка объяснила, что не пыталась прогнать аистов из гнезда возле дома

В Сети ранее появилась информация о том, что жители Томаровки пытаются прогнать из гнезда аистов. В итоге оказалось не совсем так — белгородцы хотели переселить птиц в их старое гнездо. Подробности хозяйка дома рассказала «Открытому Белгороду».

Ранее заповедник «Белогорья» сообщил, что семья из Томаровки пытается выгнать из гнезда аистов. Утверждалось, что белгородцы разрушали гнёзда, которыми птицы пользовались на протяжении 10-15 лет. Отмечалось, что некоторые неравнодушные белгородцы пытаются помочь попавшим в беду аистам, а представители Союза охраны птиц России обратились в компетентные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

В итоге ситуацию с аистами решила разъяснить хозяйка дома, возле которого поселились аисты. Как рассказала женщина изданию, аисты жили на её участке ещё задолго до того, как семья переехала в этот дом. Женщина рассказала, что птиц не пыталась прогнать, а просто хотела переселить их на старое место, вглубь огорода. Изначально гнездо птиц находилось именно на том месте.

В прошлом году, вспоминает женщина, они увидели лежащего на земле аиста. Дочь отвезла его к ветеринару, где им рассказали, что у птицы перелом. Птицу семья пыталась лечить и кормить. Через несколько дней аист улетел.

Также в прошлом году был сильный ветер, гнездо на столбе в огороде сломалось. Весной 2024 года семья на месяц уехали в отпуск. Когда вернулись, заметили, что аисты поселились на столбе спереди дома.

«Но это было ещё не гнездо, как все кричат. Мы же столько лет с ними жили, я знаю, как выглядят их гнёзда. Это было просто несколько палок, они их носили, и всё», — отметила белгородка.

Семья хотела заказать вышку, чтобы перенести гнездо на старое место, но эта услуга обошлась бы в 10 тыс. рублей.

«К этому времени все уже начали обсуждать меня, что я гнездо сломала — и я начала им отвечать назло, что действительно это сделала. Да, говорю, лично залезла и сломала. Они до такого маразма дошли уже! Завели меня ужасно», — рассказала женщина.

Позже женщине посоветовали напугать птиц, чтобы они переселились на старое место. Так и появилось видео с тяпкой.

В итоге семья решила, что гнездо может остаться на новом месте перед домом.

«Но соседи продолжали говорить, что я разрушаю гнёзда, на видео снимали. И мне просто по-человечески обидно — почему обо мне так пишут, если я ничего не делала? Ну неужели нельзя просто подойти и по-человечески спросить?» — возмущена белгородка.

«Прилетаешь, а дома нет»: белгородцы пытаются прогнать аистов с их гнезда
Узнать подробнее
Читайте также:
«Прилетаешь, а дома нет»: белгородцы пытаются прогнать аистов с их гнездаВ белгородском селе поселились аистыСломавшему ногу аисту помогут после обращений белгородцев в соцсетях
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Аисты#Белгород
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам
Сегодня, 13:27
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"