Число детей, которых вывезли из Белгородской области, увеличилось до 13 тысяч

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
16 апреля 500 белгородских детей приехали в Крым, Рязань, Калугу и Северную Осетию. В настоящее время более 13 тысяч детей находятся в почти 40 регионах страны.
К белгородским школьникам везде относятся с теплотой и вниманием, заявил губернатор Вячеслав Гладков. На замечания от родителей стараются реагировать оперативно. Губернаторы или их заместители, министры приезжают для оценки ситуации.
Если ребёнок заболевает, ему быстро оказывают нужную медицинскую помощь. Губернатор Белгородской области сообщил, что такая схема будет действовать и дальше.