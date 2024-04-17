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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Дети

Число детей, которых вывезли из Белгородской области, увеличилось до 13 тысяч

17 апреля 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Гладков рассказал о том, в какие регионы отправили ещё 500 белгородских детей

Сейчас в почти 40 регионах страны находится более 13 тысяч детей. Накануне юные белгородцы прибыли в Рязанскую область, Северную Осетию, Крым. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

16 апреля 500 белгородских детей приехали в Крым, Рязань, Калугу и Северную Осетию. В настоящее время более 13 тысяч детей находятся в почти 40 регионах страны.

К белгородским школьникам везде относятся с теплотой и вниманием, заявил губернатор Вячеслав Гладков. На замечания от родителей стараются реагировать оперативно. Губернаторы или их заместители, министры приезжают для оценки ситуации.

Если ребёнок заболевает, ему быстро оказывают нужную медицинскую помощь. Губернатор Белгородской области сообщил, что такая схема будет действовать и дальше.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков
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