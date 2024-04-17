Белгородцы требуют разобраться с «наливайками» в МКД

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В феврале этого года утверждены поправки к Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
У регионов появилась возможность устанавливать правила продажи слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, включая те, что находятся в многоквартирных домах. Также субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать время продаж.
В областной думе отметили, что за последние два года только от жителей Белгорода поступило около 300 жалоб на «наливайки» .
Согласно новым нормам, регионы теперь могут привлечь к ответственности те заведения, которые до 22:00 работают в режиме магазина, а после этого переходят к режиму точки общественного питания.