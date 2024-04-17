Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Белгороде за два года поступило около 300 жалоб на «наливайки»

Белгородцы требуют разобраться с «наливайками» в МКД

17 апреля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде за два года поступило около 300 жалоб на «наливайки»

Новые меры помогут бороться с «наливайками» и привлечь к ответственности тех, кто до 22:00 работает в режиме магазина, а после этого времени переходит к режиму точки общественного питания, сообщает Белгородская областная дума.

В феврале этого года утверждены поправки к Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

У регионов появилась возможность устанавливать правила продажи слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, включая те, что находятся в многоквартирных домах. Также субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать время продаж.

В областной думе отметили, что за последние два года только от жителей Белгорода поступило около 300 жалоб на «наливайки» .

Согласно новым нормам, регионы теперь могут привлечь к ответственности те заведения, которые до 22:00 работают в режиме магазина, а после этого переходят к режиму точки общественного питания.

Стало больше мест, где белгородцы не смогут купить алкоголь
Узнать подробнее
Читайте также:
В нескольких белгородских населённых пунктах хотят ограничить время продажи спиртного12-летний мальчик допил оставленное на скамейке чужое пиво и уехал кататься на мопеде
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Новости Белгорода#Белгород#Мкд#Наливайки
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
Сегодня, 10:55
«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
Сегодня, 06:55
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде
Сегодня, 10:52
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"