Белгородцы требуют разобраться с «наливайками» в МКД

В Белгороде за два года поступило около 300 жалоб на «наливайки»

Новые меры помогут бороться с «наливайками» и привлечь к ответственности тех, кто до 22:00 работает в режиме магазина, а после этого времени переходит к режиму точки общественного питания, сообщает Белгородская областная дума.