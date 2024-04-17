Белгородцы смогут посетить новый турмаршрут, который пройдёт через соседние регионы

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Литературный туристический маршрут объединит Орловскую, Тульскую и Курскую области. На днях в Орле обсудили перспективы внутреннего туризма, на котором руководители трёх литературных музеев: «Ясная Поляна» (усадьба Льва Толстого), «Спасское-Лутовиново» (усадьба Ивана Тургенева) и «Воробьёвка» (усадьба Афанасия Фета), поделились своими планами по созданию литературного туристического маршрута.
Сергей Ступин, директор государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», рассказал, что ранее Министерство культуры РФ уже выдвигало предложение о подобном литературном маршруте, который связывал бы соседние регионы и сейчас настало время для его реализации. Он заявил, что идея объединения литературного наследия Орловской, Тульской и Курской областей воплотится в жизнь.