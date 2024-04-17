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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Книга

Белгородцы смогут посетить новый турмаршрут, который пройдёт через соседние регионы

17 апреля 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Книга

Литературный туристический маршрут могут открыть в Черноземье

По словам создателей проекта, новый литературный туристический маршрут объединит Орловскую, Тульскую и Курскую области. Об этом сообщает издание «Орелtimes».
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Музей

Литературный туристический маршрут объединит Орловскую, Тульскую и Курскую области. На днях в Орле обсудили перспективы внутреннего туризма, на котором руководители трёх литературных музеев: «Ясная Поляна» (усадьба Льва Толстого), «Спасское-Лутовиново» (усадьба Ивана Тургенева) и «Воробьёвка» (усадьба Афанасия Фета), поделились своими планами по созданию литературного туристического маршрута.

Сергей Ступин, директор государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», рассказал, что ранее Министерство культуры РФ уже выдвигало предложение о подобном литературном маршруте, который связывал бы соседние регионы и сейчас настало время для его реализации. Он заявил, что идея объединения литературного наследия Орловской, Тульской и Курской областей воплотится в жизнь.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Музей#Туризм
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