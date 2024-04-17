Белгородский полицейский пытался купить Toyota за билеты банка приколов?

Сотрудник МВД хотел купить машину за 600 тысяч рублей и договорился с продавцом выплачивать сумму по частям. По информации Telegram-канала Baza, правоохранитель якобы передал 20 пятитысячных купюр из банка приколов. Официальной информации от УМВД по этому поводу не было.

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