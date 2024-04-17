Белгородский полицейский пытался купить Toyota за билеты банка приколов?

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Baza сообщает, что белгородский полицейский якобы частично расплатился с продавцом Toyota Avensis билетами банка приколов. По информации Telegram-канала, фальшивыми были 20 пятитысячных купюр.
Покупателем иномарки якобы оказался сотрудник управления экономбезопасности и противодействия коррупции. Стоимость Toyota составляла 600 тыс. рублей. Оплата проходила частями, так как авто находилось под арестом, продолжает источник.
Бывший владелец машины обратился в полицию. По информации Baza, правоохранителя уволили МВД за проступок, порочащий честь полицейского.
Официального подтверждения по этой истории от МВД не было.
Ранее стало известно о том, как белгородец и курянин почти обманули мэрию Белгорода на 5,5 млн рублей. Мошенники по поддельным паспортам пытались оформить земельные участки на себя.