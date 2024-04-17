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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Ключи от машины

Белгородский полицейский пытался купить Toyota за билеты банка приколов?

17 апреля 2024, 12:43
Фото: 1MI
Ключи от машины
Сотрудник МВД хотел купить машину за 600 тысяч рублей и договорился с продавцом выплачивать сумму по частям. По информации Telegram-канала Baza, правоохранитель якобы передал 20 пятитысячных купюр из банка приколов. Официальной информации от УМВД по этому поводу не было.

Baza сообщает, что белгородский полицейский якобы частично расплатился с продавцом Toyota Avensis билетами банка приколов. По информации Telegram-канала, фальшивыми были 20 пятитысячных купюр.

Покупателем иномарки якобы оказался сотрудник управления экономбезопасности и противодействия коррупции. Стоимость Toyota составляла 600 тыс. рублей. Оплата проходила частями, так как авто находилось под арестом, продолжает источник.

Бывший владелец машины обратился в полицию. По информации Baza, правоохранителя уволили МВД за проступок, порочащий честь полицейского.

Официального подтверждения по этой истории от МВД не было.

Ранее стало известно о том, как белгородец и курянин почти обманули мэрию Белгорода на 5,5 млн рублей. Мошенники по поддельным паспортам пытались оформить земельные участки на себя.

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