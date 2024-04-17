Белгородская команда вошла в тройку лидеров на соревнованиях по бодибилдингу

Победителями соревнований стали следующие участники: Валентин Плескунин в категории бодибилдинга до 90 кг, Андрей Шипылюк — в категории бодибилдинга среди мастеров. Михаил Потанин одержал победу в двух категориях — бодибилдинг среди юниоров и классический бодибилдинг среди юниоров. Дарья Попруга завоевала золото в категории дебютантов модельного фитнеса, а Екатерина Луповская заняла первое место в двух категориях — модельный фитнес среди мастеров и модельный фитнес до 168 см.