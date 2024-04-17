Белгородская команда вошла в тройку лидеров на соревнованиях по бодибилдингу

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Белгородская команда заняла второе место в общем зачёте на открытом Кубке Воронежской области по бодибилдингу. Турнир собрал спортсменов из 20 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, включая 17 атлетов, представлявших Белгородскую область.
Победителями соревнований стали следующие участники: Валентин Плескунин в категории бодибилдинга до 90 кг, Андрей Шипылюк — в категории бодибилдинга среди мастеров. Михаил Потанин одержал победу в двух категориях — бодибилдинг среди юниоров и классический бодибилдинг среди юниоров. Дарья Попруга завоевала золото в категории дебютантов модельного фитнеса, а Екатерина Луповская заняла первое место в двух категориях — модельный фитнес среди мастеров и модельный фитнес до 168 см.
Серебро завоевали Светлана Чистникова в категории фитнес-бикини, Екатерина Луповская в категориях артистик-модель и фитнес-бикини среди мастеров, Магомед Алиев в пляжном бодибилдинге и Дарья Цагова в категории фитнес-бикини среди юниорок.